Cặp đôi bị chê nhiều nhất màn ảnh hiện nay: Nữ chính sợ xấu, nam chính như thiếu ngủ lâu ngày

Từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bão trên màn ảnh sau thành công của Cửu Trọng Tử, lần tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trong Thượng Công Chúa lại khiến khán giả thất vọng. Bộ phim kể về chuyện tình giữa một nàng công chúa thời loạn và chàng thư sinh xuất thân bình dân, kết hợp yếu tố tình cảm với những cuộc đấu trí quyền mưu.

Ngay sau khi lên sóng, Thượng Công Chúa đã vấp phải nhiều ý kiến chê bai, đặc biệt là tạo hình và diễn xuất của 2 diễn viên chính. Mạnh Tử Nghĩa bị nhận xét quá chú trọng giữ gìn nhan sắc, trong khi Lý Quân Nhuệ thường xuyên xuất hiện với đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống.

Mạnh Tử Nghĩa là cái tên bị phàn nàn nhiều nhất về tạo hình trong phim. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú nhưng lại được chọn một tạo hình với kiểu tóc búi lớn, đi kèm những bông hoa lụa có kích thước khá đồ sộ. Phần đầu quá nặng nề khiến tỷ lệ đầu và cơ thể mất cân đối, tạo cảm giác như cô đang đội một chiếc đầu giả cỡ lớn. Thay vì làm nổi bật khí chất công chúa, kiểu tạo hình này lại khiến khán giả chú ý nhiều hơn đến phụ kiện trên tóc.

Không chỉ trang phục và kiểu tóc gây tranh cãi, lớp trang điểm mắt đậm cũng khiến diện mạo của Mạnh Tử Nghĩa trở nên thiếu tự nhiên. Cô thường xuyên cố mở to mắt để phù hợp với lớp makeup, khiến ánh nhìn trở nên gượng gạo. Trong các phân cảnh cảm xúc, cô luôn cố giữ gương mặt xinh đẹp, hạn chế những biểu cảm mạnh. Khi nhân vật đau khổ hay tủi thân, Mạnh Tử Nghĩa chủ yếu nhíu mày, mắt hơi đỏ, còn những chuyển biến tâm lý khác chưa được thể hiện rõ.

Khán giả cho rằng Mạnh Tử Nghĩa quá chú trọng duy trì vẻ ngoài chỉn chu, khiến diễn xuất bị bó buộc. Nhân vật công chúa vốn cần có sự kiêu kỳ, ngang bướng nhưng cũng phải thể hiện được bản lĩnh và sự kiên cường. Nhưng những gì người đẹp 9x mang đến trong Thượng Công Chúa lại bị nhận xét thiên về vẻ điệu đà, mềm yếu, thiếu sức thuyết phục.

Nếu Mạnh Tử Nghĩa bị chê vì quá gồng mình giữ nhan sắc thì Lý Quân Nhuệ lại gây chú ý bởi trạng thái thiếu tỉnh táo. Trong nhiều cảnh quay, anh thường xuyên xuất hiện với đôi mắt gần như không mở hết, mí mắt trĩu xuống, tạo cảm giác mệt mỏi như thiếu ngủ lâu ngày.

Đáng nói, ngay cả những phân đoạn quan trọng liên quan đến thù hận và chí hướng của nhân vật, ánh mắt Lý Quân Nhuệ vẫn chẳng có cảm xúc gì. Anh đọc lời thoại về hoài bão, trách nhiệm nhưng gương mặt gần như không có biến chuyển. Sự nhẫn nhịn, tham vọng hay giằng xé nội tâm của nhân vật đều chưa được truyền tải rõ ràng, khiến vai diễn trở nên đơn điệu.

Khi đứng chung khung hình, cả 2 càng để lộ sự thiếu ăn ý. Mạnh Tử Nghĩa dường như quá chú trọng giữ vẻ ngoài hoàn hảo, không dám bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên, còn Lý Quân Nhuệ lại thường xuyên xuất hiện với ánh mắt lờ đờ, thiếu sức sống. Vì vậy, những cảnh tình cảm giữa 2 nhân vật chính không tạo được cảm giác rung động, tương tác cũng khá gượng gạo, khác hẳn với chemistry ấn tượng trong Cửu Trọng Tử.

Một số ý kiến cho rằng việc liên tục hợp tác có thể khiến diễn viên dễ rơi vào lối thể hiện quen thuộc, thiếu sự đột phá trong cách xây dựng nhân vật. Với Thượng Công Chúa, cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Lý Quân Nhuệ đều chưa cho thấy sự ăn ý và phong độ như kỳ vọng. Sức hút từ thành công trước đó có thể giúp bộ phim nhận được sự quan tâm lúc đầu, nhưng để giữ chân người xem, tạo hình phù hợp và diễn xuất thuyết phục vẫn là những yếu tố không thể thiếu.