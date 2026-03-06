Diễn viên Việt Hoa và ông xã Vương Trọng Trí đăng ký kết hôn từ năm 2021. Cặp đôi đã có thời gian 7 năm đồng hành bên cạnh nhau. Trên trang cá nhân có hơn 400.000 người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1996 mới đây đăng tải khoảnh khắc đi thử áo dài với nửa kia.

Kèm theo đó, Việt Hoa viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ". Ngay lập tức, bài viết thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang rục rịch tổ chức đám cưới.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Vũ Việt Hoa diện áo dài đỏ truyền thống, toát lên vẻ dịu dàng và rạng rỡ. Bên cạnh cô, Vương Trọng Trí mặc áo dài trắng với họa tiết thêu nổi bật. Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này.

Diễn viên Việt Hoa chia sẻ hình ảnh đi thử áo dài cưới với chồng Trọng Trí. Ảnh: FBNV

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Ảnh: FBNV

Theo thông tin từng được chia sẻ, Vũ Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn từ năm 2021. Thời điểm đó, kế hoạch hôn lễ của cặp đôi phải tạm hoãn do ảnh hưởng của COVID-19, đồng thời cả hai cũng bận rộn với lịch quay và các dự án phim truyền hình.

"Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn vào năm 2021. Ảnh: FBNV

Vũ Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau khi cùng theo học lớp diễn viên K34 tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi đã gắn bó với nhau suốt 7 năm. Thời gian đầu, do tính cách khá hướng nội, Việt Hoa gần như không trò chuyện với bạn học này trong suốt hai năm. Mãi đến năm thứ 3, khi cả hai cùng tham gia diễn chung một trích đoạn trong kỳ thi học kỳ, họ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và dần trở nên thân thiết, rồi “yêu nhau từ lúc nào không hay”.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tiếp tục đồng hành với nhau trên sân khấu trước khi Vương Trọng Trí rời đơn vị. Từ đôi bạn học chung lớp, cùng theo đuổi nghệ thuật, họ dần trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến, đặc biệt khi cùng xuất hiện trong các bộ phim như Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc, Gió ngang khoảng trời xanh...

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau từ khi còn là sinh viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FBNV

Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng như Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Anh có phải đàn ông không, Dưới bóng cây hạnh phúc hay Mình yêu nhau, bình yên thôi. Cô từng chia sẻ rằng bản thân không quá đặt nặng vai dài hay ngắn, điều quan trọng nhất là nhân vật phải có chiều sâu, có không gian để thể hiện và không trùng lặp với các vai diễn trước đó.

Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch – điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu, Trạm cứu hộ trái tim...