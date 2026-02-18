Cặp diễn viên 99-2k1 “xứng đôi vừa lứa” kết hôn mùng 2 Tết, đàng trai đẹp nhất nhì nước

Sáng 18/2, Yahoo News đưa tin, cặp đôi diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Fuju Kamio - Yurina Hirate vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn trong sự vỡ òa của công chúng và người hâm mộ. Qua công ty quản lý, cặp đôi vàng cùng đưa ra thông báo chung: "Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và động viên nồng nhiệt mà mọi người đã dành cho chúng tôi. Trong giờ phút này, xin được thông báo rằng chúng tôi sẽ chính thức về chung 1 nhà. Kể từ giờ phút này, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chung 1 con đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục vững bước tiến về phía trước, đồng thời không quên đi lòng biết ơn với tất cả các bạn. Hiện chúng tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót nhưng sẽ không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Rất cảm kích nếu các bạn tiếp tục dõi theo, ủng hộ chúng tôi 1 cách tích cực".

Song song với tâm thư, cặp đôi vợ chồng sắp cưới còn tung ra bức ảnh chụp chung và ngay lập tức nhận được lượt tương tác khủng trên mạng xã hội chỉ sau thời gian ngắn. Trong hình ảnh gây sốt, Fuju Kamio - Yurina Hirate diện suit, toát lên khí chất độc đáo và tinh tế, khiến công chúng "tan chảy" trước màn skinship đầy tình tứ trước ống kính máy quay.

Fuju Kamio - Yurina Hirate vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn, công bố luôn hình ảnh tình cảm, khiến công chúng phát sốt. Ảnh: X

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đồng loạt gửi tới cặp đôi diễn viên gen Z những lời chúc mừng chân thành, nồng nhiệt. Bên cạnh đó, Fuju Kamio - Yurina Hirate cũng nhận được vô số lời tung hô "có cánh" từ công chúng cho sự đẹp đôi, "xứng đôi vừa lứa" của họ. Thậm chí, người hâm mộ đang rất nôn nóng muốn được chiêm ngưỡng hôn lễ cổ tích của cặp đôi vàng càng sớm càng tốt. Được biết, không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, cả Fuju Kamio - Yurina Hirate đều là những gương mặt trẻ gen Z đầy thành công và nổi tiếng trong làng giải trí xứ sở hoa anh đào.

Công chúng ủng hộ hết mình và nhiệt tình cặp đôi vàng của làng giải trí Nhật Bản. Ảnh: X

Fuju Kamio sinh năm 1999, trở nên nổi tiếng khắp Nhật Bản qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Solver Johnny, Unmei Kara Hajimaru Koi, Princess in Prison, Love’s Moon, Who Fell in Love With Me, Cinderella in Midsummer,... Tại Jbiz, nhan sắc của Fuju Kamio được xếp vào hàng "bảo vật quốc gia".

Trong khi đó, Yurina Hirate ra mắt hồi năm 2016 với tư cách thành viên thế hệ thứ nhất của nhóm nhạc nữ Keyakizaka46 (nay là Sakurazaka46). Sau khi khẳng định tên tuổi với vai trò 1 idol, cô đã lấn sân diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công vang dội qua các tác phẩm gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Cruel Audience, Dragon Zakura 2, Roppongi Class, Hibiki, The Night Beyond the Tricornered Window,...