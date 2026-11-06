Cao Thiên Trang thay đổi sau khi sinh đôi: Từng khóc vì quát con, không còn muốn làm "siêu mẹ"

“Hôm nay tôi quát con. Đúng lúc con đang cần sự dịu dàng của tôi nhất”. Đó là cách Cao Thiên Trang mở đầu một bài viết kể về lần mất bình tĩnh khi chăm sóc 2 con nhỏ. Sau 2 đêm gần như không ngủ vì cặp song sinh Trà và Cà Phê cùng bị viêm amidan, nữ người mẫu đã lớn tiếng với con khi bé liên tục từ chối ăn uống.

Ngay sau đó, cô nhận ra mình vừa làm điều mà trước đây luôn nghĩ sẽ không bao giờ làm. Cao Thiên Trang vào phòng, khóc suốt 3 tiếng vì thương con và cảm thấy có lỗi.

Cao Thiên Trang thừa nhận từ khi làm mẹ, cô nhiều lần kiệt sức và tự trách. Ảnh: FBNV

Áp lực phải làm một người mẹ hoàn hảo

Câu chuyện là một trong nhiều chia sẻ gần đây cho thấy sự thay đổi của Cao Thiên Trang sau khi làm mẹ của cặp song sinh. Trước đó, nữ người mẫu gây chú ý với bài viết về hội chứng “siêu mẹ”, kể lại khoảnh khắc ngồi khóc suốt 30 phút trong phòng tắm vì kiệt sức.

Theo Cao Thiên Trang, điều khiến phụ nữ mệt mỏi không chỉ là những đêm thức trắng hay việc chăm sóc con nhỏ, mà còn là áp lực phải trở thành một người mẹ hoàn hảo. Cô từng cố gắng chỉ đăng tải những khoảnh khắc đẹp lên mạng xã hội, bởi tin rằng làm mẹ giỏi đồng nghĩa với việc không để người khác nhìn thấy sự chật vật của mình.

Nữ người mẫu từng cố gắng chỉ đăng tải những khoảnh khắc đẹp lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Những chia sẻ thẳng thắn của nữ người mẫu nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ, khi những áp lực ấy thường bị xem là chuyện đương nhiên đối với phụ nữ trong việc nuôi con.

Quyết định dừng hút sữa sau 8 tháng

Một trong những quyết định khiến Cao Thiên Trang đấu tranh nhiều nhất là ngừng hoàn toàn việc hút sữa mẹ sau 8 tháng. Nữ người mẫu cho biết mình từng duy trì lịch hút sữa nghiêm ngặt, bất chấp việc phải chăm sóc cùng lúc 2 em bé. Khi nguồn sữa không đủ, cô vẫn cố gắng duy trì tỷ lệ 60% sữa mẹ và 40% sữa công thức.

Tuy nhiên, việc hút sữa liên tục khiến cô thiếu ngủ và không có đủ thời gian dành cho con. Sau một lần bé Trà bị ngã trong lúc mẹ đang hút sữa, Cao Thiên Trang quyết định dừng lại.

Cao Thiên Trang duy trì lịch hút sữa nghiêm ngặt suốt 8 tháng dù phải chăm cùng lúc 2 con. Ảnh: FBNV

Nữ người mẫu thừa nhận từng cảm thấy có lỗi vì không thể tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ như mong muốn. Nhưng cô cũng nhận ra sức khỏe và trạng thái tinh thần của bản thân ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc 2 con. Bài viết chia sẻ về quyết định này đạt hơn 680 nghìn lượt xem, gần 49 nghìn lượt tương tác và hơn 300 bình luận.

Cao Thiên Trang không phủ nhận lợi ích của sữa mẹ, mà muốn nhấn mạnh rằng mỗi người mẹ cần được tôn trọng khi đưa ra lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Quen đặt mục tiêu, cô từng muốn làm mẹ theo công thức

Bước vào làng mẫu từ năm 18 tuổi, Cao Thiên Trang lọt Top 3 Vietnam's Next Top Model mùa thứ 3 và sớm có cơ hội trình diễn tại New York. Khi ấy, cô sớm phải học cách đối diện với sự cạnh tranh, những lời nhận xét và áp lực từ công chúng.

Năm 2017, khi trở lại Vietnam's Next Top Model All-Stars, Cao Thiên Trang tiếp tục được chú ý bởi cá tính mạnh và những phát ngôn thẳng thắn. Đến năm 2023, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở tuổi 30 và lọt Top 5.

Cao Thiên Trang nổi tiếng với cá tính mạnh và phát ngôn thẳng thắn. Ảnh: FBNV

Từng quen với việc đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được, Cao Thiên Trang ban đầu cũng mang tâm lý ấy vào hành trình làm mẹ. Cô đọc sách, tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con và cố gắng áp dụng những kiến thức đã học. Nhưng thực tế chăm sóc 2 em bé với tính cách, nhu cầu khác nhau khiến nữ người mẫu nhận ra không có công thức nào phù hợp với mọi tình huống.

Có lần, khi bé Cà Phê bị sốt và bỏ bú, cô lo lắng đến mức liên tục tìm cách ép con uống sữa. Dù những người xung quanh khuyên nên để bé nghỉ ngơi, Cao Thiên Trang vẫn không thể bình tĩnh. Cô thừa nhận từ khi có con, mình mới phát hiện bản thân là người có tâm lý yếu.

Việc chăm 2 em bé khiến nữ người mẫu nhận ra không có công thức nào phù hợp với mọi tình huống. Ảnh: FBNV

Học cách làm “người mẹ đủ tốt”

Sau lần lớn tiếng với con, Cao Thiên Trang tìm hiểu thêm về khái niệm “good enough mother” - người mẹ đủ tốt. Cô nhận ra điều quan trọng không phải là lúc nào cũng phản ứng đúng, mà là biết điều chỉnh và kết nối lại với con sau những khoảnh khắc mất kiên nhẫn.

Trong một chia sẻ vào dịp sinh nhật, Cao Thiên Trang thừa nhận đôi khi cô nhớ chính mình của những năm tháng trước, khi cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Giờ đây, lịch trình của cô xoay quanh những cữ sữa, giấc ngủ và việc chăm sóc 2 con. Nhưng thay vì xem đó là sự đánh mất bản thân, nữ người mẫu dần chấp nhận mình đang bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Cao Thiên Trang dần chấp nhận mình đang bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Ảnh: FBNV

Cao Thiên Trang vẫn là cô gái thẳng thắn, có chính kiến và không ngại tranh luận. Điều khác biệt là cô đang học cách chấp nhận rằng bản thân cũng có thể yếu đuối, cần được chia sẻ và không phải lúc nào cũng đúng. Với Cao Thiên Trang, hành trình làm mẹ không khiến cô trở nên hoàn hảo hơn, mà giúp cô hiểu rằng đôi khi biết thừa nhận những thiếu sót cũng là một cách trưởng thành.