Cao Thái Sơn và quãng giọng sau ba năm đổi cách sống

Cao Thái Sơn sẽ ra mắt dự án mới vào tháng 9 sau một thời gian dài chuẩn bị, và trên trang cá nhân, anh đang liên tục hé lộ ca khúc "Pháo Hồng Rơi". Nhưng khi được hỏi về giai đoạn này, nam ca sĩ lại nói nhiều hơn về một thứ khác: chuyện anh đã đổi cách ăn, cách thở và cách chịu đựng những điều không vui trong vài năm qua.

Theo lời Cao Thái Sơn, sau khi chuyển sang chế độ ăn khoảng 70% thực vật và duy trì thiền định, anh cảm nhận cơ thể nhẹ hơn và quãng giọng có sự thay đổi rõ rệt, hát được cả những nốt rất thấp lẫn rất cao. Đây là cảm nhận cá nhân của nam ca sĩ, và cũng chính là thứ giữ anh lại với lối sống này khi những động lực ban đầu đã nguội.

Anh kể sự thay đổi không đến từ một biến cố duy nhất. Nhiều năm sống trong môi trường nghệ thuật, nơi có cả yêu thương lẫn áp lực và thị phi, đã tích lại thành một câu hỏi mà anh không trả lời được: "Mình chăm chút ngoại hình, tập luyện mỗi ngày, nhưng bên trong có thực sự khỏe không? Đó là câu hỏi luôn hiện ra trong đầu tôi".

Bước ngoặt đến khi anh chứng kiến những người từng làm mình tổn thương gặp biến cố. Cao Thái Sơn nói khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra hận thù không giải quyết được điều gì, và anh chọn buông xuống để trở về với chính mình.

"Tôi thường xuyên trước đó cảm thấy cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Sau một thời gian, tôi thay đổi lối sống, cách ăn uống, bỏ bớt những món ăn khiến cơ thể nặng nề và thực hành ăn sạch, ăn chay", nam ca sĩ chia sẻ. Với anh, thiền cũng không phải điều gì cao siêu, đôi khi chỉ là vài phút ngồi yên, hít thở và nhìn lại một ngày.

Thay đổi rõ nhất, theo Cao Thái Sơn, không nằm ở chế độ ăn mà ở cách anh đối diện với những chuyện không vui. Trước đây anh thường muốn giải thích, muốn chiến đấu để chứng minh mình đúng. Bây giờ anh dừng lại và tự hỏi liệu một câu chuyện có đáng để đánh đổi sự bình an của mình hay không. Anh không nói mình đã hết buồn hay hết giận, chỉ nói rằng ăn chay và thiền giúp anh tạo ra một khoảng cách giữa cảm xúc và hành động.

Cũng từ hành trình đó, anh mở một nhà hàng chay mang tên Tâm Tâm. Cao Thái Sơn thẳng thắn thừa nhận làm nhà hàng không lãng mạn như khi đứng bên ngoài ngắm một không gian đẹp. Thời gian đầu, anh nói mình giống một người khởi nghiệp đúng nghĩa, trực tiếp tham gia vận hành và làm việc với bếp để lên ý tưởng cho từng món. Bếp, nhân sự, nguyên liệu, chất lượng dịch vụ và chi phí đều là áp lực thật, đặc biệt với một mô hình đặc thù như đồ chay. Phải mất một thời gian anh mới ổn định được cả bếp lẫn khâu vận hành.

Điều khiến anh giữ niềm tin vào hướng đi này là lượng khách vẫn tăng dù ăn chay vốn là lựa chọn kén người. Cao Thái Sơn cho biết anh không có ý định thuyết giảng về ăn chay với ai, vì theo anh, đôi khi chỉ một bữa ăn ngon cũng đủ để gieo xuống một hạt giống lành.

Nhà hàng cũng duy trì những phần cơm chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn vào một số ngày cố định trong tháng theo lịch Âm. Nam ca sĩ nói điều khiến anh xúc động không nằm ở số lượng phần cơm trao đi, mà ở những khoảnh khắc rất giản dị khi người nhận nói lời cảm ơn rồi quay lại với công việc mưu sinh.