Trại Hoa Đỏ - phim dài tập đầu tay của đạo diễn Victor Vũ được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li, xoay quanh một vụ án mạng ly kỳ ở Trại Hoa Đỏ - nơi gia tộc họ Quách hưng thịnh một thời từng sinh sống. 8 tập phim hé lộ những sự kiện bí ẩn và những âm mưu truyền kỳ, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình tiết và ngã rẽ bất ngờ cho khán giả.

Không chỉ là lần đầu tiên đạo diễn Victor Vũ thử sức với phim dài tập, anh còn trao cơ hội đầu tay cho nhiều diễn viên mới. Nữ chính Vỹ do Trâm Anh đảm nhiệm, cô nàng từng có sự xuất hiện khá ấn tượng trong Cây táo nở hoa.

Á quân The Face 2018 với gương mặt góc cạnh mang nét độc đáo riêng sẽ mang đến một Vỹ mong manh nhưng không hề yếu đuối, một người mẹ đơn thân với quá khứ nhiều đau khổ nhưng khi cần sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Nữ diễn viên cho biết trong quá trình quay phim, cô từng bị bóng đè với cơn ác mộng đúng vào 12h đêm khiến cô hoảng sợ tột cùng và khóc rất nhiều, không dám ngủ tiếp.

Bên cạnh Trâm Anh, nam chính của phim được giao cho Quốc Huy, nam diễn viên truyền hình quen mặt của khán giả Việt. Anh từng tham gia các phim như Tiếng sét trong mưa, Thương con cá rô đồng, Trang trại hoa hồng.

Ngoài những cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, vai nam chính Lưu của Quốc Huy còn nhiều cảnh hành động khiến anh đổ máu trên phim trường.

Trại Hoa Đỏ cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Cao Thái Hà với một hình tượng nhân vật mới, một người phụ nữ lam lũ ở vùng sâu núi cao.

Cô cho biết khi nhận được lời mời của đạo diễn Victor Vũ vào vai Vân, cô đã đồng ý tham gia ngay bất chấp việc phải sắp xếp lại lịch trình quay phim và kinh doanh của mình. Vân là người phụ nữ luôn khao khát tình yêu thương nhưng lại bị phản bội, sự trói buộc vào một cuộc hôn nhân bế tắc khiến cô luôn chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt.

Cao Thái Hà chia sẻ, dù từng đóng nhiều cảnh nóng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi thực hiện các phân cảnh trong Trại Hoa Đỏ. Tuy nhiên, với sự xử lý tài tình các góc máy, ánh sáng một cách nghệ thuật của ekip làm phim, nữ diễn viên đã cảm thấy thoải mái và hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn.

Diễn viên trẻ tiếp theo của Trại Hoa Đỏ là người mẫu Lê Xuân Tiền. Bắt đầu hành trình chinh phục showbiz với vai trò người mẫu, Lê Xuân Tiền đã tạo dựng được tên tuổi với những vai diễn mang đậm nét phong lưu, tài tử.

Lần này đến với Trại Hoa Đỏ, anh sẽ lột xác khỏi hình ảnh công tử bảnh bao giàu có để hoá thân thành chàng chiến sĩ công an gan dạ, thông minh. Bách là người năng nổ, xông xáo, đầy nhiệt huyết nhưng đôi lúc cũng nóng vội, và điều may mắn là khi bên cạnh anh luôn có người bạn đồng hành là cảnh sát lão luyện Mừng, do diễn viên Lê Quốc Nam thể hiện.

Một nhân vật khác cũng gây ấn tượng trong phim là cảnh sát Mừng do nam diễn viên Lê Quốc Nam thủ vai. Ông là viên cảnh sát lão làng dẫn đầu nhóm điều tra vụ án ở Trại Hoa Đỏ.

Trái ngược với Bách lúc nào cũng xông pha hết mình, chú Mừng điềm tĩnh, trầm tính, thi thoảng cũng pha trò châm biếm sâu cay. Chú Mừng luôn tỏ ra nghiêm khắc với Bách với tâm nguyện bồi dưỡng và dìu dắt anh trở thành thế hệ cảnh sát điều tra tiếp theo. Viên cảnh sát này cũng đầy kinh nghiệm và có cảm quan tốt nên luôn kiên nhẫn, yên lặng quan sát mọi thứ trước khi đưa ra những phán đoán sắc bén.

Nữ diễn viên Hạnh Thúy - người từng quen mặt khán giả qua các phim Dòng đời chảy ngược, Thương con cá rô đồng, Cây táo nở hoa... - góp mặt trong Trại Hoa Đỏ với một nhân vật có số phận vô cùng đặc biệt.

Cô vào vai bà Hồng, chủ nhân của Trại Hoa Đỏ, một người đàn bà đa nghi, độc ác và đầy thủ đoạn. Từng là Trưởng nữ của gia tộc họ Quách giàu nức tiếng nhưng cơ ngơi lại dần lụn bại trong tay bà và những đứa em "chỉ biết ăn không biết làm". Bà Hồng vẫn cố bám trụ vào Trại Hoa Đỏ những mong tìm thấy cơ hội đổi đời. Theo nữ diễn viên, bà Hồng là nhân vật "phản diện có chiều sâu tâm lý", rất thu hút đối với cô.

Trong phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc với khán giả truyền hình như Thanh Bình, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc, Ngân Hoà, Thiện Nguyễn …