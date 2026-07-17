Cao tay như sao nữ đình đám, nhẫn nhịn nhiều năm rồi giành quyền kiểm soát tài sản, con riêng của chồng không được chia phần

Trong giới hào môn Hong Kong (Trung Quốc), câu chuyện của nữ diễn viên Hà Lị Lị luôn được nhắc đến như một màn "lội ngược dòng" hiếm có. Suốt hơn 40 năm hôn nhân, bà nhiều lần đối mặt với tin chồng ngoại tình nhưng gần như không công khai đối đầu. Đến khi chồng qua đời, khối tài sản 7 tỷ HKD (khoảng 23.450 tỷ đồng) được chia cho Hà Lị Lị và 4 người con chung, trong khi các con ngoài giá thú không nhận được phần thừa kế.

Từ minh tinh đình đám đến cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ

Hà Lị Lị vốn là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của hãng phim Thiệu Thị. Gia nhập làng giải trí khi mới 19 tuổi, bà nhanh chóng được xếp vào nhóm những gương mặt sáng giá nhất của hãng phim thời bấy giờ. Ở thời kỳ đỉnh cao, Hà Lị Lị sở hữu cả nhan sắc lẫn danh tiếng, được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hong Kong.

Năm 1973, bà kết hôn với Triệu Thế Quang, con trai thứ 4 của "vua vận tải biển" Triệu Tòng Diễn. Cuộc hôn nhân giữa minh tinh nổi tiếng và thiếu gia hào môn khi ấy được truyền thông ca ngợi là "cặp đôi vàng" của giới thượng lưu. Sau hôn lễ, Hà Lị Lị rút khỏi làng giải trí để chăm lo gia đình, còn Triệu Thế Quang tiếp quản hoạt động kinh doanh của tập đoàn vận tải biển Hoa Quang.

3 cuộc tình ngoài luồng liên tiếp khiến dư luận dậy sóng

Biến cố đầu tiên xảy ra vào năm 1995 khi Triệu Thế Quang bị truyền thông bắt gặp thường xuyên đưa đón Đàm Ngọc Mai, người đẹp từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế. Trước áp lực dư luận, vị doanh nhân đã công khai xin lỗi và thừa nhận sai lầm.

Tưởng như mọi chuyện khép lại thì đến năm 1999, 2 người tiếp tục bị chụp ảnh đi du lịch cùng nhau tại Thái Lan. Nhiều tờ báo Hong Kong khi đó đưa tin doanh nhân họ Triệu đã chi gần 200 triệu HKD (khoảng 670 tỷ đồng) để chu cấp cho 2 mẹ con nhân tình.

Giữa lúc dư luận chờ đợi một màn phản ứng quyết liệt từ chính thất, nữ minh tinh sinh năm 1946 chỉ đáp ngắn gọn: "Làm vợ cả phải độ lượng". Thay vì công kích kẻ thứ 3 và chỉ trích chồng, bà lại xuất hiện với hình ảnh sang trọng, đeo những bộ trang sức đắt giá. Chính thái độ bình thản ấy lại khiến phần lớn dư luận đứng về phía bà.

Sau đó, một cái tên khác tiếp tục xuất hiện. Vũ công Trình Tú Lệ tự công khai rằng mình đã có mối quan hệ kéo dài khoảng 20 năm với Triệu Thế Quang và sinh cho ông 1 con trai, 1 con gái. Thậm chí, trong vài sự kiện, người này còn xuất hiện với tư cách như người nhà của vị doanh nhân.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Hà Lị Lị vẫn giữ cách ứng xử như trước. Theo truyền thông Hong Kong, bà không công khai gây khó dễ, thậm chí còn hỏi han và hỗ trợ tài chính cho mẹ con Trình Tú Lệ, đến mức con trai của người tình còn chia sẻ rằng: "Mẹ cả đối xử với chúng tôi rất tốt".

Người phụ nữ thứ 3 gắn bó lâu năm với Triệu Thế Quang là cựu thư ký Lưu Viên Viên. Theo QQ, bà ở bên doanh nhân này hơn 20 năm và còn đưa theo 2 người con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Không những thế, Triệu Thế Quang còn hứa tặng cho Lưu Viên Viên khối bất động sản trị giá 30 triệu HKD (khoảng 100 tỷ đồng).

Âm thầm nắm quyền khi chồng lâm bệnh

Nếu những năm trước đó Hà Lị Lị được nhớ đến vì sự nhẫn nhịn thì bước ngoặt thật sự được cho là xuất hiện sau khi Triệu Thế Quang đột quỵ.

Năm 2004, doanh nhân họ Triệu bị đột quỵ lần đầu. Truyền thông cho biết, Hà Lị Lị lấy lý do chồng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối nên hạn chế người ngoài vào thăm bệnh. Chỉ 4 người con chung của Hà Lị Lị và Triệu Thế Quang được thường xuyên túc trực bên cha.

Đến năm 2010, Triệu Thế Quang tiếp tục bị đột quỵ lần thứ 2, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và gần như mất khả năng điều hành công việc. Từ thời điểm này, Hà Lị Lị cùng con gái cả bắt đầu tiếp quản việc quản lý tập đoàn Hoa Quang cũng như các vấn đề tài chính của gia đình. Cũng từ đó, khoản chu cấp dành cho các mối quan hệ bên ngoài cũng bị cắt, những người phụ nữ từng gắn bó với Triệu Thế Quang gần như không còn cơ hội can thiệp.

Kết cục khiến nhiều người bất ngờ

Triệu Thế Quang qua đời vào năm 2016, để lại khối tài sản ước tính 7 tỷ HKD. Theo truyền thông Hong Kong, toàn bộ di sản được phân chia cho Hà Lị Lị cùng 4 người con chung, các con ngoài giá thú không nhận được phần thừa kế nào.

Sau khi doanh nhân này qua đời, Lưu Viên Viên từng nộp đơn khởi kiện để yêu cầu phân chia tài sản. Tuy nhiên, vụ kiện không kéo dài khi nguyên đơn không hoàn tất các khoản phí tố tụng theo quy định và hồ sơ sau đó được xem như rút đơn.

Về phần gia đình chính thức, con gái cả tiếp quản tập đoàn Hoa Quang, sau đó nhiều lần được truyền thông quốc tế nhắc đến như một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng tại châu Á. Còn Hà Lị Lị lựa chọn cuộc sống kín tiếng, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng, hội họa và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Hà Lị Lị và con gái.

Hơn 40 năm hôn nhân, 3 mối tình ngoài luồng của chồng cùng nhiều lùm xùm tình ái từng khiến Hà Lị Lị bị cho là người chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng, kết quả cuối cùng của cuộc chiến thừa kế đã khiến câu chuyện này trở thành một trong những giai thoại được nhắc đến nhiều nhất trong giới hào môn Hong Kong. Cũng từ đó, biệt danh "chính thất mạnh nhất lịch sử" gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên và được truyền thông sử dụng mỗi khi nhắc lại vụ việc.