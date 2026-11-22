Ngày 20/11, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend chính thức khai trương tại thành phố Beaverton, bang Oregon, Mỹ. Sự kiện tiếp tục đánh dấu hành trình mở rộng hệ thống cà phê Trung Nguyên Legend tại thị trường quốc tế.

Trong ngày đầu đón khách, không gian ghi nhận sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Tại đây, khách hàng có dịp thưởng thức cà phê Việt Nam, tìm hiểu về ba nền văn minh cà phê Ottoman – Thiền – Roman và trải nghiệm không gian được thiết kế theo phong cách của Trung Nguyên Legend.

Không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại thành phố Beaverton, bang Oregon trong ngày khai trương

Không gian tại Beaverton là một trong 4 điểm cà phê mới của Trung Nguyên Legend khai trương tại Mỹ trong tháng 11. Trước đó, ngày 14/11, Trung Nguyên E-Coffee ra mắt tại Austin, Texas. Ngày 22/11, 2 không gian mới đồng thời khai trương tại California, gồm Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend ở Huntington Beach và Trung Nguyên E-Coffee tại Chino Hills. Hệ thống Trung Nguyên hiện có hơn 20 cửa hàng tại Mỹ, hướng đến mục tiêu có 100 quán ở thị trường này.

Cửa hàng mới thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm trong ngày khai trương

Cùng trong tháng 11, hệ thống Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee cũng có thêm 7 không gian mới tại Việt Nam.