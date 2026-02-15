Ngày 15/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú thuộc Phòng CSGT của đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện xe khách biển số 75B-013.xx do có hành vi chở quá số người quy định, tổng số tiền xử phạt lên đến 67,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h35 cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc một xe ô tô khách loại 45 ghế chạy tuyến Bến xe Bình Dương (TP.HCM) đi Bến xe Quảng Điền (TP. Huế) có biểu hiện nhồi nhét hành khách.

Nhận tin, Phòng CSGT đã khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến để xác minh, kiểm tra phương tiện. Đến 14h cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú đã dừng kiểm tra xe khách nêu trên.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định phương tiện chở 54 người/45 ghế, vượt 9 người so với số lượng cho phép theo quy định. Làm việc với CSGT, tài xế N.T.K. (50 tuổi, ngụ TP. Huế) thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. Đồng thời, xử phạt chủ phương tiện là bà N.T.H. số tiền 54 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; tạm giữ giấy đăng ký xe cùng 2 phù hiệu kinh doanh vận tải của chủ phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Công an, việc xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người quy định là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong cao điểm người dân di chuyển về quê đón Tết, qua đó góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo vệ quyền lợi, sự an toàn của hành khách trên mỗi chuyến xe.