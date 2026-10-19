Theo lời kể của người dân sinh sống gần hiện trường nơi xảy ra sự việc, khoảng 7h30 ngày 19/10, tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên tại dãy nhà trọ trong ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

“Lúc tôi phát hiện thì lửa đã bùng lên gần hết khu đó rồi, cột khói cao lắm, cả bình gas cũng nổ, xe máy cháy hết”, một người phụ nữ chứng kiến vụ việc kể lại.

Khung cảnh tan hoang tại dãy nhà trọ tự phát trong ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, sau vụ cháy sáng 19/10 (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều tài sản bên trong khu nhà trọ bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại những mảng đen ngổn ngang

Hiện trường vụ cháy ngổn ngang sau khi đám cháy được khống chế

Theo lời người dân, đám cháy xảy ra tại khu nhà trọ tự phát phía sau Chung cư An Lạc. Một người sống gần hiện trường cho biết, ban đầu chưa nghe thấy tiếng nổ, nhưng sau đó có thể là tiếng bình gas phát nổ khi lửa lan rộng.

“Đám cháy bùng lên nhanh lắm. Ban đầu thì không có tiếng nổ nhưng về sau chắc nổ bình gas. Thời điểm xảy ra vụ cháy chắc khoảng 8 giờ kém 10, lúc đó vợ mình vừa đưa con đi học”, người này kể.

Xe máy cháy trơ khung (Ảnh: Như Hoàn)

Những gì còn lại tại khu vực xảy ra cháy là các vật dụng cháy đen, biến dạng do sức nóng của ngọn lửa

Khu nhà trọ tự phát phía sau Chung cư An Lạc bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ hỏa hoạn sáng 19/10

Một phụ nữ khác cho biết khi phát hiện đám cháy, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao. Chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm, chị còn hô lớn, khuyên một người đang cố đưa xe máy ra ngoài bỏ lại tài sản để chạy đến nơi an toàn.

“Tôi ra thì thấy có một bạn đang đẩy xe máy, có chút lưỡng lự. Tôi mới hô to: ‘Vứt xe máy xuống hồ để chạy đi’. Bạn ấy cũng tiếc, ngẩn người một lúc mới quyết định bỏ của chạy trước”, người phụ nữ kể.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người trong khu vực có thể đã đi làm nên không có mặt tại nhà. Tuy nhiên, ngọn lửa lan nhanh cùng những tiếng nổ lớn khiến những người chứng kiến không khỏi lo lắng.

Nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi trong vụ cháy dãy nhà trọ tại ngõ 67 Phùng Khoang

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Đại Mỗ và lực lượng địa phương triển khai công tác chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy có dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng. Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Bước đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.