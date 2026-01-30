Cảnh tượng chưa từng có: Giá bạc lập đỉnh, người dân xếp hàng bán thìa dĩa cũ kiếm lời

Cuối tháng 1, phố kinh doanh vàng bạc tại quận Jongno – khu vực sầm uất bậc nhất Seoul chứng kiến dòng người nối dài từ trong cửa hàng ra tận vỉa hè. Điều đáng nói, họ không đến để mua vàng hay tích trữ kim loại quý, mà để bán bạc khi giá đang ở mức “đỉnh của đỉnh”. Nhiều người cho biết phải chờ tới ba, bốn tiếng đồng hồ mới tới lượt giao dịch.

Thìa đũa bạc bỗng thành “tài sản sinh lời”

Món đồ được mang đi bán phổ biến nhất là thìa, đũa bạc (Sujeo), quà tặng truyền thống trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết của người Hàn Quốc. Trước đây, những bộ đồ này chủ yếu mang ý nghĩa kỷ niệm, thường được trưng bày hoặc cất giữ, ít khi sử dụng.

Người dân ở đến các cửa hàng kim hoàn tại quận Jongno, trung tâm Seoul để bán đồ vật bằng bạc, ngày 24/1. Ảnh: Channel A

Tại một tiệm kim hoàn ở Jongno, một khách hàng bán ba bộ thìa bạc cũ được cất giữ nhiều năm. Sau khi kiểm tra độ tinh khiết và cân trọng lượng, chủ tiệm trả 936.800 won (gần 18 triệu đồng) – mức giá thậm chí cao hơn giá trị một chỉ vàng tại thời điểm giao dịch, khiến không ít người xung quanh ngạc nhiên.

“Chúng tôi phải nhịn ăn trưa để giữ chỗ vì sợ hết lượt. Hy vọng số tiền bán bạc giúp trang trải thêm chi phí cho đám cưới sắp tới”, một cặp đôi trẻ chia sẻ khi đang xếp hàng chờ đến lượt.

Không chỉ “nóng” ngoài đời thực, làn sóng bán bạc còn lan mạnh trên các diễn đàn trực tuyến. Trên Daum, các chủ đề như “tìm kho báu trong tủ bếp” thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Nhiều người hào hứng khoe đã tìm thấy những bộ thìa bạc của ông bà để lại – món đồ từng bị xem là lỗi thời, nay bỗng trở thành tài sản có giá trị.

Một thợ kim hoàn tại Jongno cho biết lượng khách bán bạc tăng đột biến chỉ trong vài ngày. “Có người mang đến cả thìa, đĩa, đồ trang trí bằng bạc nguyên chất. Trước đây rất hiếm, nhưng giờ gần như ngày nào cũng gặp”, người này nói.

Thợ kim hoàn ở tại quận Jongno, trung tâm Seoul kiểm tra chất lượng bạc từ chiếc thìa được khách mang đến bán hôm 24/1. Ảnh: Channel A

Bạc xỉn màu vẫn bán được giá cao

Cơn sốt bán bạc diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý này tăng mạnh trên toàn cầu. Ngày 23/1, giá bạc lần đầu vượt mốc 100 USD mỗi ounce, chốt phiên ở mức 103 USD, tăng 12% chỉ trong một tuần. So với đầu năm, bạc đã tăng tới 45%, đưa tổng vốn hóa vượt 5.800 tỷ USD, trở thành tài sản có giá trị lớn thứ hai thế giới, chỉ sau vàng.

Tại Hàn Quốc, giá bạc hiện cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ người bán hưởng lợi, nhu cầu mua tích trữ cũng tăng mạnh khiến bạc thỏi loại nhỏ rơi vào tình trạng khan hàng. Một thỏi bạc nặng 1 kg hiện có giá gần 6,8 triệu won (khoảng 125 triệu đồng), khách muốn mua phải đặt cọc và chờ ít nhất hai tháng.

Các bộ thìa, đĩa bằng bạc nguyên chất được bán giá cao tại Hàn Quốc. Ảnh: Channel A

Theo các chuyên gia kim hoàn, bạc bị xỉn màu theo thời gian là hiện tượng tự nhiên và không làm giảm giá trị khi bán lại. “Điều quan trọng nhất là độ tinh khiết và trọng lượng. Chỉ cần đúng chuẩn, người dân vẫn được thu mua sát giá thị trường”, một chủ tiệm tại Jongno khẳng định.

Anh Lee Jong-won, nhân viên văn phòng tại Seoul, nhận định: “Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, vàng vẫn là kênh trú ẩn số một, nhưng bạc đang nổi lên như lựa chọn tiếp theo. Rõ ràng không chỉ mình tôi nghĩ vậy”.

Giữa lúc giá vàng liên tục biến động và giá bạc lập đỉnh, những chiếc thìa, đôi đũa từng nằm yên trong góc bếp nay bất ngờ trở thành tấm vé giúp nhiều gia đình cải thiện tài chính, ít nhất là trong ngắn hạn.