Cảnh sát tin thiếu nữ mất tích đã nhảy cầu tự tử trước khi một người bạn nhớ ra chi tiết về kế hoạch giết người kẻ thủ ác từng kể

Sáng sớm ngày 3/12/2016, một tài xế taxi đã gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện một chiếc xe không người lái đậu trên cầu Ruote 35 ở New Jersey, Mỹ. Đó là chiếc ô tô của bà Lillian Stern, bà nội của Sarah Stern, 19 tuổi. Được biết, Sarah thường xuyên mượn xe bà để chạy.

Cảnh sát sau đó xác nhận Sarah đã mất tích. Trong khi đó, chiếc ô tô kia vẫn còn chạy tốt và không có lý do nào để người ta bỏ lại nó. Từ đây, cảnh sát nghiêng về giả thiết Sarah đã nhảy cầu tự tử và gặp khó khăn trong quá trình kiếm thi thể của thiếu nữ, nhiều khả năng nó đã bị cuốn ra biển lớn.

Tuy nhiên, gia đình và bạn bè thân thiết của Sarah không tin vào giả thiết của cảnh sát. Họ không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để Sarah phải tự kết liễu đời mình khi mà cô nàng vừa hoàn thành học kỳ 2 ở trường đại học, nơi cô học về nghệ thuật và sản xuất truyền hình, và còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước.

Được biết, Sarah sống cùng bố là ông Michael và mẹ cô đã qua đời nhiều năm trước do căn bệnh ung thư quái ác.

Một trong những nhân chứng cuối cùng nhìn thấy Sarah còn sống là người bạn Liam McAtasney, 19 tuổi. Cả hai quen biết nhau từ năm 6 tuổi, học chung trường phổ thông và thường xuyên đi chơi với nhau. Mối quan hệ bạn bè khá thân thiết.

Liam là một trong những người bạn thân thiết của Sarah.

Sau khi mẹ qua đời, Sarah từng kể với Liam về hàng chục nghìn đô la mà cô tìm thấy trong hộp giày ở ngôi nhà thứ 2 của gia đình ở Avon-by-the-Sea, New Jersey. Trong đó, một mảnh giấy note đã xác định Sarah chính là người thừa kế số tiền ấy của mẹ cô để lại. Thiếu nữ kia tin rằng số tiền này sẽ giúp biến giấc mơ trở thành nghệ sĩ của cô thành hiện thực nhanh chóng hơn.

Được biết, Liam đã ghé qua nhà Sarah vào trước hôm người ta tìm thấy chiếc xe ô tô trống không của cô. Cả hai làm một vài việc vặt và cùng ăn trưa. Tuy nhiên, Liam lại kể lại nhiều câu chuyện khác nhau về thái độ của cô bạn thân. Liam nói Sarah nói với anh về ý định bỏ đi sang Canada sinh sống, rằng Sarah từng có ý định tự tử sau khi mẹ cô qua đời và nhiều lần cãi nhau với bố. Tuy nhiên, ông Michael khẳng định chưa từng có những chuyện đó xảy ra và 2 bố con ông cũng không có nhiều mâu thuẫn.

Một người bạn chung của Sarah và Liam là Preston Taylor, 19 tuổi, cũng tham gia hành trình đi tìm cô bạn thân. Trong quá khứ, Preston từng đi dự prom với Sarah và 2 người cùng với Liam trở nên thân thiết từ dạo đó.

Preston là người bạn chung của Sarah và Liam.

Anthony Curry, 21 tuổi, từng học phổ thông cùng với nhóm bạn 3 người của Sarah. Người này là một nhà làm phim và thường xuyên bàn luận nội dung các bộ phim điện ảnh với Liam bởi vì anh là một người hâm mộ của thể loại phim kinh dị và đưa ra các góp ý bổ ích cho Anthony.

Sau khi vụ việc xảy ra, Anthony đã tìm đến sở cảnh sát để kể về một sự trùng hợp. Đó là trước khi Sarah mất tích, Liam đã từng kể cho anh nghe một ý tưởng làm phim. Nội dung nói về một người đàn ông siết cổ một cô gái đến chết trước khi nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn khác để cùng vứt thi thể nạn nhân xuống sông.

Anthony cho biết anh không hề nghĩ gì nhiều cho đến khi hay tin Sarah mất tích. Ban đầu, Anthony còn tin rằng đó chỉ là ngẫu nhiên nhưng sau đó, Liam không ngừng tìm đến để hỏi rằng liệu cảnh sát có tra hỏi gì anh hay không. Liam còn nói rằng anh ta có chuyện muốn nói với Anthony.

Cảnh sát đề nghị Anthony giúp đỡ lấy lời thú tội của Liam. Họ đã chuẩn bị các thiết bị ghi âm trên xe của Anthony trước khi anh lái đi gặp Liam. Chẳng ai ngờ Liam lại kể hết mọi chuyện với Anthony, rằng anh đã lên kế hoạch giết Sarah trong suốt nhiều tháng với động cơ là lấy số tiền thừa kế từ người mẹ đã khuất của cô.

Liam kể rằng hắn đã siết cô Sarah tại nhà và than thở rằng mất rất nhiều thời gian mới có thể giết chết nạn nhân. Con chó cưng của Sarah được Liam đánh giá là một chướng ngại to lớn nhưng con vật này chỉ đứng nhìn chủ bị sát hại. Liam tỏ ra thất vọng khi số tiền anh lấy được từ Sarah lại không nhiều anh nghĩ. Sau đó, Liam đã nhờ Preston giúp để cùng vứt thi thể của Sarah xuống sông từ cầu Route 35.

Sau khi có lời thú lội của Liam trong tay, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người này cùng với đồng phạm. Bố Sarah lúc này vẫn không tin được 2 người bạn kia có thể giết chết con gái của ông.

Nhân viên điều tra lại không thể tìm thấy thi thể của Sarah nhưng phát hiện số tiền mà kẻ thủ ác cướp được chôn ở một công viên địa phương.

Tháng 4/2017, Preston bị kết tội giết người. Trước đó, người này đồng ý ra làm chứng để chống lại Liam. Tại phiên tòa xét xử, công tố viên tin rằng Liam đã giết Sarah và lấy đi số tiền 8.000 USD mà trước đó hắn nghĩ lên đến 100 nghìn USD.

Liam tại phiên tòa xét xử.

Tuy nhiên, luật sư biện hộ lại cố chạy tội cho Liam bằng tình tiết thi thể Sarah không tìm thấy nên không thể chứng tỏ cái chết của cô có liên quan đến Liam. Việc Liam thú nhận với Anthony thực chất do là do nghi phạm chỉ để nhập vai cho bộ phim của mình. Cảnh sát tiếp tục đưa ra những bằng chứng khác như tin nhắn trao đổi giữa Liam và Anthony, rằng: "Tụi mình đã giết bạn ấy, rồi vứt thi thể xuống cầu và lấy tiền đi rồi". Preston khẳng định mọi chuyện là do Liam lên kế hoạch và rủ hắn cùng thực hiện.

Tháng 2 năm ngoái, Liam bị kết án 7 tội danh bao gồm giết người cách độ 1. Tại phiên tòa cuối cùng định tội, bố Sarah đã mặc chiếc áo tím, màu sắc yêu thích của Sarah, đến dự như một hành động tưởng niệm con gái.

(Nguồn: Mirror)