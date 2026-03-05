Cảnh sát công bố camera hành trình ghi lại vụ một người mẫu, hot girl đình đám lái Porsche lao khỏi cầu

Ngày 5/3, tờ KoreaBoo đưa tin một nữ người mẫu, hot girl, influencer nổi tiếng đồng thời là CEO của một công ty marketing cho bệnh viện, vừa ra đầu thú tại Đồn cảnh sát Yongsan (Hàn Quốc) vì lái xe gây tai nạn khi đang chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện.

Đồn cảnh sát Yongsan (Hàn Quốc) đã công bố camera hành trình thu thập được và hình ảnh hiện trường vụ tai nạn mà cô A. đã gây ra trên truyền thông. Theo thông tin từ phía cảnh sát, người nổi tiếng A. 30 tuổi và có hơn 110.000 người theo dõi trên MXH này đã lái chiếc Porsche SUV lao ra khỏi cầu Banpo, khiến giao thông xung quanh hỗn loạn vào ngày 25/2. Không chỉ vậy, vụ tai nạn còn làm 1 người đàn ông khác bị thương vì xe của người đẹp A đã va chạm với chiếc Mercedes-Benz của nạn nhân trong lúc bay ra khỏi cầu. Cô A và người đàn ông lập tức được đưa đi bệnh viện điều trị.

Khoảnh khắc kinh hoàng chiếc xe do cô A. cầm lái bay ra khỏi cầu, và va chạm với 1 chiếc xe đi ở chiều ngược lại. Ảnh: KoreaBoo.

Đáng chú ý, khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, họ đã phát hiện rất nhiều lọ propofol rỗng và các ống tiêm còn chứa thuốc bên trong xe của người mẫu, hot girl A. Sau 5 ngày nằm viện điều trị, cô A đã chủ động ngồi xe lăn đến đồn cảnh sát trình diện, thú nhận bản thân đã lái xe trong tình trạng thần trí thiếu tỉnh táo vì chịu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc hướng thần trước đó.

Trong quá trình cảnh sát điều tra nguồn gốc số propofol mà cô A sử dụng, 1 người tạm gọi là B cũng đã ra đầu thú, khai rằng chính mình đã cung cấp thuốc trái phép cho người đẹp vừa gây tai nạn xe. B được cho biết là nhân viên của một bệnh viện, quen biết cô A thông qua công ty marketing của người mẫu này.

Nữ người mẫu, hot girl, influencer A. đã ra đầu thú hành vi lái xe gây tai nạn khi đang chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện. Ảnh: KoreaBoo

Hiện, cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra các tình tiết cũng như những người có liên quan đến vụ án của người đẹp A. Đồn cảnh sát Yongsan (Hàn Quốc) cho biết A. sẽ bị truy tố tội gây thương tích do lái xe nguy hiểm theo Đạo luật Trừng phạt tăng nặng đối với một số tội phạm đặc biệt, đồng thời bị cáo buộc lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của ma túy theo Luật Giao thông Đường bộ và vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn của người đẹp A. được Đồn cảnh sát Yongsan (Hàn Quốc) công bố. Ảnh: KoreaBoo.

Vụ việc hiện gây phẫn nộ lớn trong dư luận Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các vụ lái xe khi say rượu hoặc dùng chất kích thích của người nổi tiếng ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, sau tai nạn, người mẫu, hot girl A này đã xóa trắng và khóa trang cá nhân. Do đó, công chúng xứ kim chi đã đề nghị cảnh sát sớm công bố danh tính của cô A.

Nguồn: KoreaBoo