Cảnh sát cơ động bị dân buôn hung hãn đánh đến nhập viện

Ngày 29-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đối với nhóm đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và chống người thi hành công vụ.



Đại tá Lưu Thành Tín trao tiền hỗ trợ và động viện đại úy Tuấn. Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 28-4, tại khu vực biên giới TP Hà Tiên, tổ trực chốt phòng chống Covid 19 phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, vừa đẩy các bè trên nước (có trên 120.000 bao thuốc lá lậu) đi từ hướng Campuchia vào nội địa. Tổ trực đã báo với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Ngay sau đó, có 40 chiến sĩ Biên phòng và Cảnh sát Cơ động được điều động để ngăn chặn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, khoảng 100 đối tượng đã dùng hung khí và đá xông vào tấn công cán bộ chiến sĩ. Mặc dù bắn chỉ thiên liên tục nhưng các đối tượng không sợ mà vẫn hung hãn xông vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau hơn 20 phút chống đỡ, thuyết phục, tổ công tác đã bắt được 2 đối tượng là Chau Ha (SN 1991), Tăng Quang Ni (SN 2002; cùng ngụ phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên) cùng tang vật là 2.500 bao thuốc lá. Tuy nhiên, số đối tượng còn lại đã manh động xông vào dùng gậy đánh và cướp lại 2.000 bao thuốc lá rồi cả nhóm cùng đẩy toàn bộ số thuốc này về phía Campuchia. Trong lúc giằng co, các đối tượng quá khích đã vây đánh đại ý Tuấn chấn thương vùng đầu, mặt và gãy cánh tay phải. Trong khi đó, 4 chiến sĩ biên phòng cũng bị thương vùng đầu và phần mềm.

Cùng ngày, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa cùng với đoàn công tác đến đến thăm hỏi, động viên đại úy Phạm Anh Tuấn (Phó Đại Đội trưởng, Đại Đội 1 thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kiên Giang) do bị nhóm buôn lậu đánh trọng thương khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu cùng lực lượng biên phòng trên tuyến biên giới tại TP Hà Tiên.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Lưu Thành Tín đã tặng 5 triệu đồng nhằm trợ cấp khó khăn cho cán bộ chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, động viên đại úy Tuấn cố gắng điều trị để sớm bình phục để trở về công tác về cùng đồng đội.