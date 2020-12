Cảnh giác, 4 dấu hiệu này ở cổ cho thấy tế bào ung thư đã xuất hiện trong cơ thể

Do đó, trong trường hợp trên cổ xuất hiện một vài dấu hiệu khác lạ, bạn không nên chủ quan bỏ qua vì nó có thể ngầm cảnh báo tế bào ung thư đã xâm nhập vào cơ thể. Dưới đây chính là 4 triệu chứng đáng lo ngại trên cổ mà bạn nên chú ý.



1. Sưng hạch ở cổ

Ảnh minh họa

Có rất nhiều hệ thống bạch huyết ở cổ của chúng ta. Nếu tế bào ung thư xâm nhập vào cơ thể chúng ta, hệ thống miễn dịch sẽ chống lại nó. Ngoài ra, khi hệ thống miễn dịch có vấn đề, khối u ở hệ thống bạch huyết vùng cổ sẽ khiến sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể suy giảm, nếu không chống lại được sự xâm nhập của tế bào ung thư thì nó sẽ phát triển thành khối u ở cổ.

Nếu nổi cục ở cổ thì có thể là do hệ thống bạch huyết tấn công tế bào ung thư, nhưng lúc này trong quá trình chiến đấu, hệ thống bạch huyết khiến cục u đã to dần lên, có thể sờ thấy cục u mà không có cảm giác đau. Nhưng với sự phát triển của bệnh, tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không được coi trọng. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chú ý quan sát cơ thể mình hơn.

2. Cổ chuyển sang màu đen

Ảnh minh họa

Sạm da thường có thể phản ánh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng cổ sạm đen là do cháy nắng hoặc các lý do khác, nhưng trường hợp này thường không đúng. Sạm da cổ do sắc tố trên cơ thể là biểu hiện bên ngoài của độc tố trong cơ thể. Đôi khi, cổ đen thậm chí có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường hoặc báo trước sự xuất hiện của ung thư phổi hoặc gan.

3. Cổ ngày càng sưng to

Ảnh minh họa

Khi phát hiện cổ to ra mà không rõ nguyên nhân lúc này bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để khám toàn diện, bác sĩ sẽ điều trị tùy theo tình trạng của bạn. Xuất hiện khối u cứng và không đều, bạn cần cảnh giác bởi rất có thể liên quan đến khối u tuyến giáp.

4. Trên cổ có mụn mủ

Ảnh minh họa

Chúng ta có thể quan sát cổ, nếu phát hiện trên cổ có những mụn mủ mọc lên, hoặc những mụn mủ này có màu đỏ tím, trong mụn có một ít chất lỏng. Nếu những mụn mủ này còn gây ngứa, tốt nhất không nên gãi vì trên tay bạn có vi khuẩn, sẽ càng làm tình trạng loét da thêm nghiêm trọng. Mụn mủ trên cơ thể hay trên cổ là một loại phản ứng đào thải tự nhiên cũng là chức năng của hệ thống miễn dịch, hiện tượng này sẽ xảy ra nếu tế bào ung thư trong cơ thể chúng ta đang hoạt động.

Mặc dù chúng ta đã biết những dấu hiệu nhận biết bệnh ung thư giai đoạn đầu nhưng để ngăn chặn sự xuất hiện của bệnh ung thư từ căn nguyên thì thói quen sống tốt là điều cần thiết, chúng ta có thể cải thiện thói quen sinh hoạt từ 3 điểm sau.

1. Cải thiện chế độ ăn uống

Quá nhiều chất béo trong thức ăn nhanh hiện nay cũng làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vì vậy, việc cải thiện chế độ ăn uống là đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Ăn nhiều trái cây và rau tươi trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp cơ thể chống lại nhiều loại ung thư.

Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng ăn lượng rau họ cải thích hợp, chẳng hạn như củ cải, bông cải xanh và bắp cải có thể làm giảm nguy cơ ung thư một cách hiệu quả. Các enzym dồi dào trong những thực phẩm này có thể tiêu diệt tế bào ung thư và giảm các triệu chứng như ngộ độc, bệnh mãn tính hoặc viêm.

2. Không uống quá nhiều rượu

Rượu có thể gây ra các bệnh mãn tính như giảm trí nhớ, ảo giác do rượu, xơ gan. Uống quá nhiều đồ uống có cồn cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ việc uống rượu bia.

3. Thay đổi phương pháp nấu ăn

Nếu thực phẩm thông thường được nấu chín bằng cách chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao, nó sẽ tạo ra nhiều loại chất gây ung thư, chẳng hạn như amin dị vòng và hydrocacbon thơm đa vòng. Nói một cách khác, thực phẩm hầm và hấp tạo ra ít chất gây ung thư hơn nhiều và tương đối tốt cho sức khỏe. Nhưng bất cứ khi nào bạn ăn những món ngon này, bạn phải kết hợp nhiều loại rau để đạt được sự cân bằng dinh dưỡng.

Tóm lại, chúng ta có thể biết mình có thể bị ung thư hay không thông qua những thay đổi nhỏ ở cổ, nếu trên cơ thể xuất hiện những đặc điểm này, tốt nhất bạn nên cảnh giác và đến bệnh viện khám kịp thời. Đồng thời phải đảm bảo thói quen ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, điều độ để có thể phòng chống ung thư hiệu quả hơn.

(Nguồn: QQ, Sohu)