Theo đó, bệnh viện Bạch Mai khẳng định bệnh viện tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển khoản tiền khám trước dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin chính thống chỉ được công bố trên website chính thức bachmai.gov.vn và fanpage đã được xác thực (tích xanh).

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội nhóm, trang mạng xã hội mạo danh, lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần đặc biệt thận trọng, tránh tin theo các lời mời chào đặt lịch nhanh, “ưu tiên khám sớm” nhưng yêu cầu chuyển tiền.

Bệnh viện khuyến cáo, việc chủ động kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức không chỉ giúp bảo vệ tài sản cá nhân, mà còn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, đồng thời góp phần xây dựng môi trường y tế minh bạch, an toàn.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh bệnh viện vừa triển khai “luồng xanh” dành cho người dân đặt lịch qua ứng dụng Bach Mai Care – Hồ sơ sức khỏe, đánh dấu bước tiến trong quá trình số hóa dịch vụ y tế.

Với quy trình mới, người dân không còn phải xếp hàng từ sáng sớm. Chỉ cần quét mã QR tại kiosk để xác thực thông tin và in phiếu khám trong vài giây, sau đó di chuyển trực tiếp đến phòng khám theo khung giờ đã đặt. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm khám bệnh theo hướng chủ động, thuận tiện và văn minh hơn.