Cảnh báo 'sập bẫy' mua vàng trên mạng

Thời gian gần đây, trên các nền tảng như Facebook, Zalo xuất hiện nhiều hội nhóm mua bán vàng miếng, vàng nhẫn trơn với mức giá thấp hơn so với cửa hàng. Không ít người bị thu hút bởi mức chênh lệch này, nhất là trong bối cảnh các tiệm vàng hạn chế số lượng bán ra.

Chị Hằng (ở TPHCM ) cho biết, khi cần mua 3 lượng vàng nhẫn làm của hồi môn cho con gái, chị Hằng đã tìm đến một hội nhóm mua bán vàng trên mạng. Tại đây, một người rao bán vàng nhẫn loại 5 phân với giá 8,7 triệu đồng, nhưng người này yêu cầu chuyển khoản trước 10 triệu đồng để “làm tin” rồi mới hẹn giao hàng nên chị Hằng lo ngại và dừng giao dịch.

Mua vàng ở chợ mạng giá rẻ hơn ở cửa hàng nên thu hút nhiều khách.

Khảo sát cho thấy, nhiều lời rao bán vàng miếng trên mạng có giá thấp hơn giá bán ra tại doanh nghiệp từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi lượng. Chẳng hạn, trong khi giá vàng miếng SJC ngày 5/4 được niêm yết khoảng 174,5 triệu đồng/lượng, trên các hội nhóm, có người chào bán chỉ từ 172,8 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, mức giá này thường cao hơn giá mua vào của doanh nghiệp nhưng lại thấp hơn giá bán ra, tạo cảm giác có lợi cho người mua. Nhiều người bán vàng online còn chiêu dụ khách về tình hình Trung Đông còn phức tạp, giá vàng còn biến động nên tranh thủ mua ngay kẻo lỡ mất cơ hội.

Xếp hàng chờ mua vàng ở TPHCM.

Anh Phạm Ngọc Duy - chủ một tiệm vàng tại phố vàng bạc ở TPHCM - nói rằng, với giá trị mỗi lượng vàng lên tới gần 175 triệu đồng, việc mạo hiểm để tiết kiệm 1-1,5 triệu đồng là không đáng bởi rủi ro có thể lớn hơn rất nhiều. Ngoài nguy cơ mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng , người mua còn có thể mất tiền nếu giao dịch theo hình thức chuyển khoản trước, nhận hàng sau vốn không có bất kỳ cơ chế bảo đảm nào.

Gắn tick xanh “ảo”, giăng bẫy người mua

Không chỉ dừng ở các giao dịch cá nhân, nhiều đối tượng còn giả mạo các thương hiệu vàng lớn để lừa đảo. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn ( SJC ) mới đây đã cảnh báo về hàng loạt fanpage sử dụng tên như “SJC Hồ Chí Minh”, “SJC Đà Nẵng”… nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Nhiều trang web giả danh thương hiệu nổi tiếng, có gắn tick xanh để lừa người tiêu dùng đặt cọc hoặc chuyển tiền trước, sau đó chờ nhận vàng tại nhà.

Các trang này thường sao chép nội dung từ kênh chính thống, đăng bài nhận đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn và quảng cáo rầm rộ để tăng độ tin cậy. Thậm chí, có trang còn có “tick xanh”, nhiều lượt tương tác, nhưng phần lớn có thể là giả hoặc được tạo dựng có chủ đích.

Chiêu thức phổ biến là nhận đặt lịch mua vàng, lên đơn hàng, hứa hẹn giao tận nơi, sau đó yêu cầu khách chuyển khoản hoặc đặt cọc trước . Khi nhận được tiền, đối tượng có thể cắt liên lạc hoặc kéo dài thời gian giao hàng.

Trước tình trạng này, SJC khẳng định không thực hiện giao dịch mua bán qua mạng, không nhận đặt cọc và không yêu cầu thanh toán trước. Website trực tuyến của doanh nghiệp chỉ hỗ trợ đặt lịch, khách hàng vẫn phải đến trực tiếp cửa hàng để hoàn tất giao dịch.

Các doanh nghiệp như Phú Quý hay Bảo Tín Minh Châu cũng cảnh báo về các fanpage giả mạo với thủ đoạn tương tự, từ mời gọi đặt lịch mua vàng online đến yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để giữ suất.

Theo các chuyên gia kinh tế, các giao dịch trả tiền trước, nhận vàng sau tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua. Nếu xảy ra sự cố, người mua phải tự bảo vệ quyền lợi. Trong trường hợp giá vàng giảm, vẫn phải nhận theo mức giá đã thanh toán. Bản chất đây là dạng giao dịch “kỳ hạn” nhưng không có cơ chế bảo vệ như thị trường tài chính chính thức.

Người dân cần thận trọng với các dấu hiệu bất thường như giá bán thấp hơn đáng kể so với thị trường, yêu cầu chuyển tiền trước, thời gian giao hàng kéo dài hoặc thông tin đơn vị bán không rõ ràng. Việc lựa chọn giao dịch tại các cơ sở chính thức vẫn là cách an toàn nhất để bảo vệ tài sản của mình.