Theo ghi nhận, tối ngày 14/4/2026, một bệnh nhi nam được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trong tình trạng ngừng tuần hoàn sau hành vi tiêu cực tại nhà. Dù được sơ cứu và chuyển viện nhanh, khi nhập viện trẻ không còn ý thức, không tự thở. Cùng ngày, một bệnh nhi 12 tuổi khác được tiếp nhận điều trị với biểu hiện rối loạn lo âu như mất ngủ kéo dài, căng thẳng, thu mình, hạn chế giao tiếp.

Các bác sĩ cho biết, tuổi vị thành niên (10-17 tuổi) là giai đoạn phát triển mạnh về thể chất và tâm lý nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rối loạn tâm thần và hành vi. Những rối loạn thường gặp gồm lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi, tăng động giảm chú ý và rối loạn sử dụng chất.

Nguyên nhân thường là sự phối hợp của nhiều yếu tố như di truyền, áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình, tác động từ mạng xã hội, bạo lực học đường hoặc các sang chấn tâm lý. Các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể bao gồm thay đổi tính cách, giảm sút học tập, rối loạn giấc ngủ, thu mình, hạn chế giao tiếp hoặc xuất hiện hành vi nguy cơ.

Chuyên gia khuyến cáo, gia đình và nhà trường cần tăng cường quan tâm, lắng nghe, tránh tạo áp lực quá mức và xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi thăm khám sớm để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế những hậu quả đáng tiếc.