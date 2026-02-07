Cảnh báo những biến chứng implant và lời khuyên từ chuyên gia

ThS.BS Dương Minh Tùng - chuyên gia cấy ghép Implant tại Platinum Dental Vietnam với nhiều năm kinh nghiệm, thực hiện hàng ngàn ca trồng răng Implant đã có những phân tích chuyên sâu về các biến chứng thường gặp và cách giúp khách hàng chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng của mình.

Ths.Bs Dương Minh Tùng – Bác sĩ chuyên sâu về cấy ghép Implant

Những "góc khuất" sau quảng cáo Implant giá rẻ và những ca phẫu thuật cấp tốc

Implant là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa công nghệ và tay nghề bác sĩ do liên quan trực tiếp đến cấu trúc xương hàm, xoang và hệ thống dây thần kinh. Theo BS Dương Minh Tùng, các biến chứng nếu làm không chuẩn có thể xuất hiện ngay trong quá trình phẫu thuật hoặc âm thầm hình thành sau đó.

Biến chứng tức thì thường gặp nhất là tổn thương thần kinh hạ ổ răng hoặc thủng xoang hàm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc khảo sát cấu trúc giải phẫu chưa đủ chi tiết, dẫn đến đặt trụ sai vị trí hoặc sai kích thước. Ngoài ra, nhiễm trùng vùng cấy ghép cũng là rủi ro đáng ngại nếu quy trình vô trùng không được tuân thủ nghiêm ngặt.

Biến chứng muộn - viêm quanh Implant là tình trạng tiêu xương xung quanh trụ sau một thời gian sử dụng. Điều đáng lo ngại là biến chứng này thường diễn tiến thầm lặng, ít biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nguyên nhân có thể đến từ kỹ thuật đặt trụ chưa tối ưu, hoặc việc kiểm soát khớp cắn sau khi gắn răng sứ chưa đạt chuẩn khiến lực nhai phân bổ không đều.

BS Tùng cho biết, phòng khám từng tiếp nhận nhiều trường hợp phải tháo bỏ trụ chỉ sau 1–3 năm do viêm quanh Implant. Phần lớn các ca này đều có điểm chung: chỉ định vội vàng, thiếu đánh giá nền xương và kiểm soát lực nhai.

Dấu hiệu nhận biết sớm: Khách hàng cần chủ động theo dõi

Để hạn chế rủi ro, người bệnh cần chủ động lắng nghe những tín hiệu bất thường từ cơ thể sau khi cấy ghép. Các dấu hiệu cảnh báo sớm:

- Tê môi, cằm kéo dài: Nếu cảm giác tê bì không thuyên giảm sau 24–48 giờ, có thể dây thần kinh đang bị ảnh hưởng.

- Sưng đau bất thường: Cơn đau không giảm dù đã dùng thuốc, hoặc sưng lan rộng kèm sốt, có nguy cơ nhiễm trùng.

- Hơi thở có mùi, chảy dịch lạ: Dấu hiệu cảnh báo viêm nhiễm tại vị trí cấy trụ.

- Răng sứ lung lay, cộm cấn khi ăn nhai

"Phát hiện càng sớm, khả năng can thiệp bảo tồn trụ càng cao. Việc chủ quan và trì hoãn tái khám có thể khiến những biến chứng nhỏ trở nên nghiêm trọng," BS Tùng nhấn mạnh.

Giải pháp phòng ngừa: Quy trình "an toàn đa lớp"

Trong phẫu thuật cấy ghép Implant, độ chính xác được tính bằng từng micromet. Để đạt được điều này và hạn chế tối đa các biến chứng, yếu tố then chốt đầu tiên chính là năng lực chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng dày dạn của bác sĩ, cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại vào điều trị -"vũ khí" giúp bác sĩ hiện thực hóa phác đồ điều trị một cách tốt nhất.

Bác sĩ Tùng cùng đội ngũ đang sử dụng hệ thống đinh vị động trong quá trình cấy ghép trụ Implant.

BS Tùng cho biết, mỗi ca Implant được kiểm soát theo mô hình "an toàn đa lớp", tập trung vào giảm thiểu tối đa rủi ro cho người bệnh.

- Chẩn đoán hình ảnh 3D chi tiết: Ứng dụng CT Cone Beam giúp khảo sát chính xác mật độ xương và vị trí dây thần kinh, đóng vai trò như "bản đồ giải phẫu" để lập kế hoạch cấy ghép an toàn.

- Ứng dụng công nghệ: Ví như ứng dụng hệ thống hướng dẫn định vị động (Dynamic Navigation) - một trong những tiến bộ vượt bậc của nha khoa thế giới, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp đường đi của mũi khoan và vị trí đặt trụ Implant ngay trên màn hình máy tính trong suốt quá trình phẫu thuật. Đồng thời, đảm bảo trụ Implant được đặt vào đúng vị trí lý tưởng nhất đã lập trình, tránh xa các vùng nhạy cảm.

- Kiểm soát lực nhai bằng kỹ thuật số: Sau khi gắn răng sứ, việc sử dụng công nghệ đo khớp cắn như T-Scan cho phép tinh chỉnh lực nhai đến từng micromet, đảm bảo phân bổ đều áp lực, ngăn ngừa tiêu xương và kéo dài tuổi thọ trụ Implant.

"Mỗi công nghệ đều nhằm một mục tiêu duy nhất: hướng đến kết quả tối ưu và bảo vệ an toàn dài hạn cho người bệnh. Sự an toàn trong nha khoa không đến từ may mắn, mà đến từ việc kiểm soát tốt mọi rủi ro ngay từ khâu chuẩn bị," BS Tùng khẳng định.

Theo bác sĩ, khách hàng nên chủ động tìm hiểu quy trình vô trùng, yêu cầu được xem kế hoạch, lộ trình điều trị trên phim 3D và ưu tiên những cơ sở có đầy đủ hệ thống kiểm soát khớp cắn sau cùng.

Trong nha khoa hiện đại, đôi khi giá trị lớn nhất không nằm ở việc làm được bao nhiêu ca, mà ở chỗ tự tin làm đúng và sẵn sàng nói "không" khi chưa nên làm. Với BS Tùng và đội ngũ

Platinum Dental Vietnam, một ca Implant thành công không chỉ là trụ đứng vững, mà là khi khách hàng có thể ăn nhai thoải mái, an tâm và không phải lo lắng về biến chứng trong nhiều năm sau đó.

