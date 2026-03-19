Cảnh báo nguy cơ biến chứng nghiêm trọng từ bệnh zona ở người có bệnh mạn tính

Buổi sinh hoạt khoa học "Phòng ngừa zona: Những bước tiến trong thực hành lâm sàng"

Tại buổi sinh hoạt khoa học "Phòng ngừa zona: Những bước tiến trong thực hành lâm sàng" do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp GSK Việt Nam tổ chức, PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các dữ liệu khoa học trên thế giới cùng kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam đã cho thấy tác động nghiêm trọng của bệnh zona.

Theo PGS.TS. Dương Thị Hồng, việc lồng ghép các biện pháp dự phòng zona cho người lớn không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn hạn chế biến chứng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

TS.BS Trần Hòa - Trưởng đơn vị Can thiệp Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ về một bệnh nhân nam 56 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp.

Bệnh nhân nhập viện do cơn đau ngực cấp dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, sau đó được can thiệp đặt stent động mạch vành. Tuy nhiên, sau điều trị, người bệnh tiếp tục xuất hiện các cơn đau ngực kéo dài. Sau khi loại trừ khả năng tái hẹp stent, bác sĩ phát hiện trên ngực bệnh nhân xuất hiện các mụn nước đặc trưng - dấu hiệu điển hình của bệnh zona.

Trường hợp này cho thấy người bệnh không chỉ đối mặt với bệnh lý tim mạch mà còn chịu ảnh hưởng của tổn thương thần kinh do virus gây ra. "Ở người lớn tuổi có bệnh mạn tính, các nhiễm trùng như zona thường diễn tiến nặng hơn và dễ gây biến chứng kéo dài", TS. Hòa nhận định.

Trước thực trạng gia tăng nguy cơ mắc zona ở người có bệnh nền, nhiều tổ chức y tế trên thế giới đã đưa ra khuyến nghị tăng cường dự phòng cho nhóm nguy cơ cao, bao gồm người mắc bệnh mạn tính như thận mạn, đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp hoặc người suy giảm miễn dịch.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng, việc triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, tích hợp từ dự phòng đến điều trị cho bệnh nhân mạn tính là hướng đi hiệu quả trong bối cảnh dân số đang già hóa. Sự phối hợp liên chuyên khoa cùng vai trò chủ động của bác sĩ trong tư vấn và dự phòng sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu lợi ích lâu dài cho người bệnh cũng như hệ thống y tế.

Dấu hiệu nhận biết bệnh zona

Các chuyên gia lưu ý một số biểu hiện điển hình của bệnh zona:

- Đau mỏi dọc theo dây thần kinh trong khoảng 2-3 ngày đầu.

- Sau đó xuất hiện các mụn nước trên nền da đỏ, kéo dài 7-10 ngày, rồi dần đóng vảy.

- Người bệnh thường có cảm giác đau rát, mệt mỏi, khó chịu, có thể kèm sốt.

- Thời gian diễn tiến bệnh thường kéo dài 20-24 ngày.

- Tổn thương xuất hiện theo chùm, dọc theo dây thần kinh và thường chỉ ở một bên cơ thể (liên sườn, nửa đầu, một bên tai…), không lan toàn thân như thủy đậu.

Theo các nghiên cứu, virus gây bệnh zona tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể hơn 90% người trưởng thành. Trung bình, cứ 3 người lớn thì có 1 người có nguy cơ mắc bệnh trong đời.

Đáng chú ý, nguy cơ này tăng cao ở những người có bệnh mạn tính. Cụ thể, người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ mắc zona cao hơn khoảng 34% so với người bình thường. Con số này ở bệnh nhân đái tháo đường và bệnh thận mạn lần lượt là khoảng 38% và 29%.