Cảnh báo mới dành cho những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19

Theo Yahoonews, tuần trước, các bang trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 khi tình hình đang cải thiện nhanh chóng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết số các ca mắc COVID-19 mới đã giảm 42,8% trong tuần trước, trong khi số ca nhập viện mới giảm 35,4%.

Mặc dù nhiều nơi bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc và một số nơi bỏ cả quy định tiêm vaccine bắt buộc, nhưng chính phủ liên bang và CDC vẫn chưa đồng ý ngừng các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Như đã thấy nhiều lần trong suốt đại dịch COVID-19 vài năm qua, kết thúc đợt tăng đột biến ca mắc do một biến thể không có nghĩa là biến thể khác không xuất hiện. Cả CDC và các chuyên gia virus gần đây đã cảnh báo rằng ngay cả những người đã tiêm chủng đầy đủ cũng không an toàn tuyệt đối.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 14/2, ông Eric Topol, chuyên gia y tế cộng đồng tại tổ chức phi lợi nhuận Scripps Research, nhận định rằng có một vấn đề liên quan mũi tiêm tăng cường đang xuất hiện ở những người đã tiêm chủng ở Mỹ. Theo chuyên gia virus này, số lượng người đã tiêm hai mũi và tiêm mũi tăng cường “thấp một cách đáng kinh ngạc”.



Dữ liệu mới nhất của CDC cho thấy hơn 53% số người đủ điều kiện tiêm mũi tiêm bổ sung vẫn chưa tiêm. Tính đến ngày 10/2, số liều vaccine được sử dụng ở Mỹ trong một tuần đã giảm 19,3%. Ông Topol nói: “Vấn đề liên quan mũi tiêm tăng cường rất nghiêm trọng”. Nhiều người không tiêm mũi tăng cường cho dù chuyên gia y tế hối thúc mạnh mẽ.

Một nghiên cứu của CDC đối với gần 300 bệnh viện và 400 khoa cấp cứu từ tháng 8/2021 đến đầu tháng 1/2022 cho thấy rằng liều thứ ba của vaccine Pfizer hoặc Moderna đã làm giảm tỷ lệ nhập viện 82% trong thời gian Omicron lây lan. Trong khi đó, hiệu quả của hai mũi vaccine trong khung thời gian này đã giảm xuống chỉ còn 38% sau 6 tháng tiêm xong liều thứ hai.

Nếu không có nhiều người tiêm mũi tiêm tăng cường, ông Topol cho rằng có khả năng một biến thể khác xuất hiện trong những tháng tới và phá hỏng tiến bộ mà Mỹ đạt được trong phòng chống dịch bệnh.

Một số chuyên gia nói rằng phần lớn vấn đề xuất phát từ cuộc tranh luận về mức độ cần thiết của mũi tiêm tăng cường trong phần lớn nửa sau năm 2021. Ban đầu, giới chức chính phủ chỉ khuyến nghị tiêm mũi tăng cường cho một số đối tượng, sau đó lại mở rộng đối tượng khi biến thể Omicron xuất hiện.

Ông Jason Schwartz, chuyên gia về chính sách vaccine tại Đại học Yale, nói: “Rõ ràng là thiếu nỗ lực thúc đẩy mũi tiêm tăng cường… Tôi nghĩ rằng đang có quá nhiều bằng chứng cho thấy mũi tiêm tăng cường không chỉ là một lựa chọn bổ sung mà là một phần cơ bản để bảo vệ người dân. Nhưng rõ ràng thông điệp đó đã mất hút”.

Cảnh báo về việc không tiêm mũi tăng cường được đưa ra trong bối cảnh thành phố New York vừa thông báo đã sa thải trên 1.400 nhân viên chính phủ vì không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19.

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, nhấn mạnh rằng các nhân viên nhà nước là những người làm việc ở tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Do đó, điều chứng tỏ họ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ bản thân và người dân New York là tiêm vaccine.