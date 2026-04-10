Cảnh báo đến các gia đình đang dùng bếp từ

Thực tế, bếp từ là thiết bị điện gia dụng có công suất thuộc hàng lớn nhất trong gia đình. Việc vận hành một cỗ máy công suất cao đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà nhiều người nội trợ thường xuyên bỏ qua vì chủ quan.

Hiểm họa từ thói quen rút điện ngay sau khi nấu

Sai lầm phổ biến nhất của các gia đình là ngắt nguồn điện hoặc rút phích cắm ngay khi vừa tắt bếp. Cơ chế của bếp từ là sau khi nấu, mặt kính và các linh kiện bên trong vẫn còn tích tụ nhiệt lượng rất lớn. Lúc này, quạt tản nhiệt sẽ tiếp tục chạy để làm mát hệ thống. Việc ngắt điện đột ngột khiến quạt dừng hoạt động, nhiệt lượng không được giải tỏa sẽ tỏa ngược vào trong, làm "luộc" chín các linh kiện điện tử và bong tróc các mối hàn mạch điện. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến bếp bị báo lỗi hoặc hỏng hóc bảng điều khiển chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Rủi ro cháy nổ do quá tải đường dây điện

Bếp từ đôi hoặc bếp ba thường có tổng công suất dao động từ 4000W đến 6000W. Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen cắm chung bếp vào ổ điện cùng với nồi cơm điện, lò vi sóng hoặc ấm siêu tốc. Khi tất cả thiết bị cùng hoạt động, dòng điện tăng cao đột ngột sẽ làm nóng chảy lớp vỏ cách điện, gây chập mạch và dẫn đến hỏa hoạn. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi chiếc bếp từ cần được lắp đặt một Aptomat (cầu dao tự động) riêng biệt với tiết diện dây dẫn phù hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện toàn bộ ngôi nhà.

Tác hại khôn lường từ việc trào nước thức ăn

Nhiều người cho rằng mặt kính bếp từ kín khít nên nước trào ra khi nấu nướng không đáng ngại. Tuy nhiên, các loại nước dùng chứa muối và dầu mỡ có tính ăn mòn cực mạnh. Nếu chất lỏng này len lỏi qua các khe hở ở mép kính hoặc bảng điều khiển vào bên trong, chúng sẽ gây rỉ sét linh kiện và mục nát các mối hàn mạch. Điều này không chỉ gây loạn cảm ứng mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện ra vỏ máy, gây nguy hiểm trực tiếp cho người đứng bếp.

Sai lầm khi bít kín không gian tản nhiệt

Trong các thiết kế tủ bếp hiện đại, phần đáy bếp từ thường được lắp đặt phía trên hộc tủ đồ. Việc nhồi nhét quá nhiều túi nilon, vải vóc hoặc đồ dùng che mất khe thông gió của quạt tản nhiệt sẽ khiến hơi nóng không thể thoát ra ngoài. Khi bếp hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao liên tục mà không được lưu thông khí, các chip điều khiển sẽ tự động ngắt để bảo vệ, nhưng về lâu dài, tình trạng này sẽ làm biến dạng các chi tiết nhựa và gây hỏng bo mạch công suất.

Việc sở hữu một chiếc bếp hiện đại chỉ thực sự an toàn khi người dùng thấu hiểu quy tắc vận hành của nó. Thay vì chủ quan, các gia đình cần chú trọng từ khâu lắp đặt hệ thống điện đến thói quen vệ sinh, bảo trì định kỳ để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra ngay trong căn bếp của mình.