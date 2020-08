Cảnh báo: Bánh kẹo có các loại hạt của Brazil bị nhiễm khuẩn gây tiêu chảy

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin về việc cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo Công ty Lidl GB, Công ty Hand2Mouth Ltd, Công ty Palleo Foods Co. và Công ty Rude Health Food của Anh đã tiến hành thu hồi các sản phẩm bánh kẹo có chứa các loại hạt của Brazil do những sản phẩm này bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh Salmonella. Đồng thời, Cơ quan FSA cũng ban hành Thông tin thu hồi các sản phẩm này.



Thông tin chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo và thu hồi:

1. Deluxe Dark Chocolate Muesli Bar with Brazils and Cranberries

Bao gói: 3 x 45g

Hạn sử dụng: Trước ngày cuối tháng 8/2020, 9/2020, 10/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021.

2. Cocoa & Hazelnut Grain-Free Granola

Bao gói: 285g gói và 6x285g gói

Hạn sử dụng: Trước ngày cuối tháng 8/2020, 9/2020, 10/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021.

3. Brazil & sultana with peanuts and almonds

Nhãn hiệu: Eat Natural

Bao gói:

- 35g Bar 96003787 4 x 35g Multi-pack 5013803666712

- 50g Bar 50676262 3x 50g Multi-pack 5013803666149 12x 50g Counter pack 50138803621247 20x 50g Assorted Mix Pack 5013803666385

Hạn sử dụng: Trước ngày cuối tháng 8/2020, 9/2020, 10/2020, 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021.

4. Natural Bar fruit & nut

Nhãn hiệu: HEMA

Bao gói: 50g Bar 10.41.0001, 16x50g shelf pack 05013803821456

Hạn sử dụng: Trước ngày 31/08/2020, 30/11/2020, 28/02/2021, 31/03/2021.

5. Rude Health The Ultimate Muesli

Bao gói: 500g

Hạn sử dụng: Trước ngày 12/6/2021, 24/6/2021, 20/7/2021, 21/7/2021

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo đến cơ quan quản lý có thẩm quyền của Bộ Công Thương để tiếp tục tìm hiểu thông tin, theo dõi và tiến hành kiểm soát sản phẩm này. Cục An toàn thực phẩm xin thông báo và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cảnh báo này.

Theo Cục An toàn thực phẩm, vi khuẩn Salmonella là một loại vi trùng có thể gây chứng bệnh ở đường tiêu hóa, tiêu chảy trên người và động vật.