Căng: Minh tinh đình đám tuyên bố ly thân chồng thiếu gia bị tố xâm hại em trai, công khai xin lỗi nạn nhân và 50 sao hạng A

Những ngày qua, tâm điểm của dư luận Thái Lan là ồn ào liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha lâu đời. Theo đó, Psi Scott (Siranat Scott) đã tố cáo anh trai Pi Sunith Scott - chồng của Mild Lapassalan - xâm hại tình dục anh hàng chục năm. Theo người đàn ông 29 tuổi, các thành viên trong gia đình đều biết rõ mọi chuyện nhưng không ai bảo vệ anh. Vụ việc lần này cũng đã khiến 50 ngôi sao hàng đầu xứ chùa Vàng bị tẩy chay, hứng chỉ trích vì nhấn like những bài đăng liên quan do Mild Lapassalan đăng tải. Giữa lúc cáo buộc còn chưa ngã ngũ và diễn biến phức tạp, việc dàn sao hạng A đứng về Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan được cho là ủng hộ bạo lực và thiếu sự thấu hiểu đối với nạn nhân Psi Scott. Trước sức ép từ dư luận, nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi.

Giữa cơn bão drama nghiêm trọng của chồng thiếu gia và nhà chồng, vào tối 16/5, Mild Lapassalan đã viết tâm thư đăng lên Instagram tuyên bố sẽ tạm ly thân, giữ khoảng cách với ông xã Pi Sunith Scott để có không gian yên tĩnh suy ngẫm, nhìn nhận lại mọi chuyện và cân bằng tâm lý. Ngọc nữ đình đám còn gửi lời xin lỗi đến em chồng, đồng thời cô khẳng định mình chưa từng nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện có nội dung về những chuyện tồi tệ mà Psi Scott đã phải chịu đựng trong quá khứ giữa 2 anh em. Bên cạnh đó, Mild Lapassalan còn xin lỗi các đồng nghiệp trong showbiz vì những rắc rối cá nhân và hành động thiếu cân nhắc của cô đã làm vạ lây đến bạn bè - những người chỉ muốn động viên cô mà không rõ toàn bộ câu chuyện.

Mild Lapassalan thông báo ly thân chồng thiếu gia sau khi anh dính cáo buộc nghiêm trọng. Ảnh: Instagram.

Nữ diễn viên xin lỗi em chồng và hơn 50 nghệ sĩ hạng A trong Tbiz. Ảnh: Instagram.

Dưới đây là toàn văn tâm thư của Mild Lapassalan:

"Lời đầu tiên, Mild xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì những hành động và sự hiểu lầm của bản thân trong sự việc lần này đã gây ra tổn thương cũng như khiến nhiều người phải thất vọng, đặc biệt là em chồng Psi. Mild cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này. Mild khẳng định bản thân chưa từng nghe qua đoạn ghi âm đó trong suốt khoảng thời gian hẹn hò và kết hôn. Mild cảm thấy rất buồn, xót xa trước những gì Psi đã phải chịu đựng và đối mặt.

Từ giờ trở đi, Mild xin phép được lùi lại, giữ khoảng cách với chồng để tự nhìn nhận lại bản thân, những chuyện đang xảy ra và chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của mình. Cuối cùng, Mild xin gửi lời xin lỗi đến bạn bè, anh chị em đồng nghiệp trong giới giải trí và tất cả những người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự việc này. Mọi người chỉ đơn thuần muốn động viên Mild mà chưa nắm rõ được toàn bộ sự thật câu chuyện và gặp rắc rối.

Mild cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời động viên Mild, và cũng xin cảm ơn những ai đã luôn ở bên cạnh sát cánh cùng Psi trong những năm khó khăn vừa qua".

Trước động thái "cách ly" khỏi chồng thiếu gia và xin lỗi của Mild Lapassalan, Baifern Pimchanok đã thả tim bài đăng như 1 cách thể hiện sự tán đồng với quyết định của bạn thân. Hiện, mối quan hệ của Mild Lapassalan và Pi Sunith Scott nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Cặp đôi mới kết hôn vào năm ngoái và công bố có con đầu lòng vào tháng 4 vừa qua.

Nhiều người đặt nghi vấn nữ diễn viên Thái Lan đã quyết định tháo chạy khỏi chồng thiếu gia sau khi biết được sự thật nhằm giữ danh tiếng, sự nghiệp nghệ thuật cũng như thoát khỏi môi trường tiêu cực do đang trong giai đoạn thai kỳ nhạy cảm. Sau khi vụ đấu tố giữa chồng và em trai chồng nổ ra, Mild Lapassalan bị réo tên và chịu sự công kích dữ dội từ dư luận. Làn sóng chỉ trích hướng đến nữ diễn viên càng nhiều hơn sau khi cô cho ông xã Pi Sunith Scott mượn tài khoản Instagram để đăng video lên tiếng bác bỏ và bằng chứng phủ nhận các cáo buộc của em chồng Psi Scott.

Cuộc hôn nhân của Mild Lapassalan và thiếu gia Pi Sunith Scott đứng trên bờ vực tan nát chỉ sau 1 năm cưới. Ảnh: Instagram.

Trước đó, vào ngày 9/5, dư luận Thái Lan chấn động khi Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc quyền thế, giàu có Bhirombhakdi, đồng thời cũng chủ thương hiệu bia Singha - đăng clip khóc lóc, tố cáo anh trai xâm hại tình dục anh, từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

Chồng thiếu gia hào môn của Mild Lapassalan bị em trai tố cáo có hành vi xâm hại tình dục. Ảnh: Instagram.

Giữa sóng gió, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài trên trang cá nhân của bà xã minh tinh để phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi hai anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Thiếu gia tập đoàn Singha cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây. Đến giai đoạn thiếu niên, 2 người sống ở 2 quốc gia khác nhau nên không có chuyện làm ra hành vi thiếu đứng đắn với em trai hàng chục năm như cáo buộc.

Pi Sunith Scott cũng phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai như những gì đang bị tố cáo. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi bắt mình thực hiện hành vi không đàng hoàng. Đáp lại, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo "Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi". Psi Scott khẳng định anh chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai do ám ảnh. Đoạn ghi âm đã có 24.000 lượt share. Sau khi Psi Scott tung file ghi âm mới, Pi Sunith Scott chưa có phản hồi.

Nguồn: Thairath