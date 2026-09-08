Càng kiếm được nhiều, tôi càng có nhiều thứ “không thể thiếu”: Đến tuổi 40 mới nhận ra đây chính là chiếc bẫy tiền bạc lớn nhất

Ở tuổi 27, tôi từng nghĩ chỉ cần kiếm được khoảng 15 triệu đồng/tháng là cuộc sống sẽ rất dễ chịu. Khi đó, tôi ở phòng trọ nhỏ, điện thoại dùng vài năm chưa đổi, quần áo chỉ mua khi thực sự cần, cuối tuần đi ăn một bữa ngon đã thấy đủ. Nhưng khi thu nhập tăng lên hơn 20 triệu đồng, rồi 25 triệu đồng, cách tôi nhìn về một cuộc sống "bình thường" cũng bắt đầu thay đổi.

Tôi nghĩ mình cần một căn hộ tốt hơn, một chiếc điện thoại mới hơn, vài bộ quần áo tử tế hơn để đi làm, những chuyến du lịch đều đặn hơn để tự thưởng. Sau đó là cà phê mỗi sáng, taxi công nghệ vì "tiết kiệm thời gian", mỹ phẩm tốt hơn, đồ gia dụng tiện hơn, khách sạn đẹp hơn mỗi khi đi chơi. Từng khoản riêng lẻ đều có vẻ hợp lý, thậm chí rất dễ biện minh.

Chỉ đến tuổi 40, khi ngồi cộng lại chi phí cố định hàng tháng, tôi mới nhận ra điều khá đáng sợ: thu nhập đã tăng rất nhiều so với trước, nhưng cảm giác dư dả gần như không tăng tương ứng.

Vấn đề không nằm ở việc tôi kiếm quá ít, mà là mỗi lần kiếm được nhiều hơn, tôi lại âm thầm nâng định nghĩa về một cuộc sống "đủ tốt". Đó cũng là cách lạm phát lối sống diễn ra. Nó hiếm khi bắt đầu bằng một quyết định lớn kiểu "từ hôm nay tôi sẽ tiêu hoang".

Nó đến bằng những thay đổi rất nhỏ: lương tăng rồi thì thuê căn tốt hơn cũng hợp lý; làm việc vất vả thì cuối tuần nên ăn ngon; điện thoại dùng ba năm rồi thì đổi cũng chẳng quá đáng; thu nhập này mà vẫn mặc đồ quá bình thường thì thấy có gì đó không tương xứng.

Mỗi câu đều có lý, nhưng khi cộng tất cả lại, mức chi tiêu cơ bản của một người có thể tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng tích lũy.

Thu nhập tăng mạnh nhưng tiền dư gần như đứng yên

Giả sử một người có thu nhập 18 triệu đồng/tháng. Khi mức sống còn đơn giản, 5 triệu dành cho nhà ở, 4 triệu cho ăn uống, 1 triệu đi lại, 1,5 triệu mua sắm và giải trí, 1,5 triệu cho các chi phí cá nhân khác thì vẫn có thể để dành khoảng 5 triệu đồng. Vài năm sau, thu nhập tăng lên 30 triệu đồng. Nghe qua tưởng rằng số tiền tiết kiệm sẽ tăng rất mạnh, nhưng thực tế có thể lại khác.

Khoản chi Khi thu nhập 18 triệu Khi thu nhập 30 triệu Nhà ở, điện nước 5 triệu 8 triệu Ăn uống 4 triệu 6 triệu Đi lại 1 triệu 2 triệu Mua sắm, làm đẹp 1,5 triệu 3 triệu Giải trí, du lịch 1 triệu 3 triệu Dịch vụ, tiện ích khác 0,5 triệu 2 triệu Tiết kiệm 5 triệu 6 triệu

Thu nhập tăng 12 triệu đồng nhưng tiền tiết kiệm chỉ tăng thêm 1 triệu. 11 triệu còn lại không biến mất trong một món đồ xa xỉ nào, mà len vào cuộc sống dưới dạng hàng chục nâng cấp nhỏ. Đây chính là phần nguy hiểm nhất của lạm phát lối sống: nó khiến một người có cảm giác mình vẫn đang tiêu rất hợp lý, trong khi toàn bộ nền chi phí sống đã âm thầm bị đẩy lên một mức mới.

Chiếc bẫy không nằm ở đồ đắt, mà ở việc biến đồ đắt thành nhu cầu

Một chiếc điện thoại 30 triệu đồng có thể đơn giản là sở thích. Một kỳ nghỉ resort có thể là phần thưởng. Một bữa tối đắt tiền có thể là trải nghiệm đáng nhớ. Không có gì sai nếu tài chính cho phép. Rắc rối chỉ bắt đầu khi những thứ từng là lựa chọn dần trở thành tiêu chuẩn tối thiểu.

- Sau vài năm đi taxi thường xuyên, xe buýt bỗng trở thành quá bất tiện.

- Sau khi quen ở khách sạn 4 sao, phòng nghỉ bình thường có cảm giác không còn đủ tốt.

- Sau khi quen mỹ phẩm cao cấp, sản phẩm bình dân trở thành thứ khó chấp nhận.

Điều từng khiến chúng ta vui dần trở thành trạng thái mặc định, và để tiếp tục có cảm giác "được nâng cấp", chúng ta lại phải tiêu nhiều hơn.

Đây cũng là lý do nhiều người kiếm được nhiều hơn nhưng không cảm thấy giàu hơn. Họ chỉ đang sống đắt hơn. Khi mỗi lần tăng lương lại kéo theo một lần nâng mức sống, thu nhập mới không tạo thêm khoảng cách tài chính mà chỉ giúp duy trì một tiêu chuẩn mới. Càng duy trì lâu, người ta càng khó quay lại cách sống trước đó.

Điều đáng sợ nhất chỉ xuất hiện khi thu nhập giảm

Ở tuổi 30, nhiều người tin rằng thu nhập sẽ tiếp tục tăng. Nhưng đến tuổi 40, bức tranh thường phức tạp hơn. Có người đổi việc, mất thưởng, phải nghỉ một thời gian để chăm con hoặc cha mẹ, có người bước vào giai đoạn nghề nghiệp chững lại. Khi đó, tác động của lạm phát lối sống mới lộ ra rõ ràng.

Nếu một gia đình từng sống ổn với 15 triệu đồng/tháng nhưng sau nhiều năm đã nâng chi phí cố định lên 30 triệu đồng, việc giảm thu nhập không chỉ có nghĩa là phải cắt bớt vài khoản. Họ có thể phải chuyển nhà nhỏ hơn, giảm ăn ngoài, hoãn du lịch, cắt dịch vụ, dùng chiếc xe lâu hơn và thay đổi rất nhiều thói quen đã trở thành "bình thường".

Về mặt tài chính, đó chỉ là giảm chi tiêu. Nhưng về mặt tâm lý, con người thường cảm thấy mình đang tụt xuống. Đây mới là cái giá khó thấy của việc nâng mức sống quá nhanh: càng có nhiều thứ được xếp vào nhóm "không thể thiếu", cuộc sống càng trở nên kém linh hoạt. Một người có thu nhập cao nhưng phải chi gần hết để duy trì mức sống chưa chắc đã an toàn hơn một người kiếm ít hơn nhưng có nhiều khoảng trống tài chính.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu làm một việc ngược đời: Thu nhập tăng nhưng không nâng mọi thứ

Trước đây, tôi luôn nghĩ mỗi lần kiếm được nhiều tiền hơn thì cuộc sống cũng phải được nâng cấp tương ứng. Sau này, tôi thử một nguyên tắc khác: thu nhập tăng 10% không có nghĩa chi tiêu cũng phải tăng 10%. Nếu tháng này kiếm thêm 5 triệu đồng, tôi không lập tức tìm cách dùng cả 5 triệu ấy để sống tốt hơn. Một phần được chuyển vào quỹ dự phòng, một phần dành cho tích lũy dài hạn, một phần dành cho những việc thực sự quan trọng và chỉ một phần nhỏ được dùng để cải thiện chất lượng sống.

Thay đổi này nghe không quá lớn nhưng lại tạo ra khác biệt rất rõ. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu bắt đầu nới rộng. Và chính khoảng cách đó mới tạo ra cảm giác an toàn. Không phải vì tôi ngừng tận hưởng, mà vì tôi không còn để mọi đồng thu nhập tăng thêm lập tức biến thành một nghĩa vụ chi tiêu mới.

Tôi cũng thay đổi câu hỏi trước mỗi lần muốn nâng cấp một thứ gì đó. Thay vì hỏi "Mình có đủ tiền mua không?", tôi hỏi: nếu thu nhập giảm 30% trong một năm, tôi có còn muốn duy trì khoản chi này không? Khoản chi này thực sự cải thiện cuộc sống hay chỉ giúp tôi cảm thấy mình đang sống tương xứng với thu nhập? Và quan trọng nhất, tôi có thể tận hưởng nó như một lựa chọn, thay vì biến nó thành tiêu chuẩn hàng tháng hay không?

Ba câu hỏi này giúp tôi phân biệt rõ hơn giữa hưởng thụ có chủ đích và một khoản chi đang âm thầm trở thành gánh nặng cố định.

Đến tuổi 40, tôi mới hiểu "giàu hơn" và "sống đắt hơn" là hai chuyện khác nhau

Có người thu nhập 50 triệu đồng nhưng mỗi tháng cần 48 triệu để duy trì cuộc sống. Có người chỉ kiếm 30 triệu nhưng chi 20 triệu và vẫn giữ được khoảng trống lớn. Nếu cả hai cùng mất việc trong sáu tháng, người thứ hai đôi khi lại bình tĩnh hơn. Từ đó tôi mới hiểu, cảm giác an toàn tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu mà còn nằm ở việc bạn cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống mình đã quen.

Tôi từng nghĩ tự do tài chính bắt đầu từ việc kiếm thật nhiều. Bây giờ tôi thấy nó còn bắt đầu từ khả năng không biến mọi mức tăng thu nhập thành một lần nâng tiêu chuẩn sống. Bạn vẫn có thể ăn ngon hơn, ở thoải mái hơn, đi du lịch nhiều hơn, mua những món mình thích và tận hưởng thành quả lao động. Nhưng nên giữ lại một khoảng cách giữa "tôi có thể mua" và "tôi nhất định phải có".

Sau tuổi 40, tôi không còn hỏi: "Thu nhập này thì mình nên sống ở mức nào?". Tôi bắt đầu hỏi một câu khác: "Mình cần giữ lại bao nhiêu khoảng trống để tương lai vẫn còn quyền lựa chọn?". Có lẽ đó mới là cách thoát khỏi chiếc bẫy tiền bạc rất dễ mắc phải khi chúng ta ngày càng kiếm được nhiều hơn.