Ngày 29/6, dư luận Trung Quốc chấn động khi Cục An ninh mạng Trung Quốc, Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Quảng Đông và Công an thành phố Hà Nguyên (Trung Quốc) thông báo đã triển khai chuyến dịch truy quét, triệt phá và bắt giữ thành công 1 băng nhóm chuyên lợi dụng dư luận mạng để thực hành vi tống tiền đối với nhiều đoàn phim và nghệ sĩ Cbiz.

Trên Nhân Dân Nhật Báo, Cục An ninh mạng Trung Quốc cho biết đã huy động hơn 100 cảnh sát đến từ 8 tỉnh và 2 thành phố để bắt giữ 12 nghi phạm cư trú tại nhiều nơi khác nhau. Trong đó, Lý Mỗ Quân được xác định là kẻ cầm đầu. Lý Mỗ Quân đã thành lập một công ty MCN (mạng lưới đa kênh Internet), đăng ký dưới tên một công ty truyền thông văn hóa. Đơn vị này kiểm soát nhiều tài khoản MXH WeChat và Weibo với tổng lượng người theo dõi vượt 10 triệu.

Cảnh sát công bố video bắt giữ 12 đối tượng tống tiền nhiều đoàn phim và nghệ sĩ. Nguồn: Weibo.

Thủ đoạn của băng nhóm này là thuê người viết bài, cắt ghép tin đồ giật gân về nghệ sĩ rồi quay sang ép buộc mua gói dịch vụ "bảo vệ". Ảnh: Sina.

Theo Cục An ninh mạng Trung Quốc, nhiều diễn viên nổi tiếng, đoàn phim, show truyền hình và các đơn vị phát hành phim là nạn nhân của băng nhóm tội phạm này. Có không ít người nổi tiếng, công ty quản lý và đơn vị sản xuất phim đã khởi kiện băng nhóm của Lý Mỗ Quân với cáo buộc xâm phạm danh dự, uy tín.

Từ những lá đơn tố cáo, cảnh sát đã mở chuyên án, điều tra chuyên sâu và bắt gọn các đối tượng phạm tội. Sau khi thẩm vấn, Lý Mỗ Quân và đồng bọn đã thú nhận các hoạt động phạm pháp của mình. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Hiện, cảnh sát vẫn chưa công bố danh sách các ngôi sao, đoàn phim và đơn vị phát hành là nạn nhân trong vụ án. Tuy nhiên, cư dân mạng đã soi ra các blogger thường xuyên đăng tin tiêu cực về Địch Lệ Nhiệt Ba, chê bai tác phẩm của mỹ nhân Tân Cương... đều nằm trong số 12 nghi phạm vừa bị bắt.