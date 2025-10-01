Tranh cãi nảy lửa vì chuyện nhường chỗ trên tàu điện

Ngày 29/9/2025, trên tuyến tàu điện ngầm ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), một cuộc tranh cãi đã xảy ra và lan truyền mạnh mẽ trên Threads.

Trong đoạn clip được chia sẻ, một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc đang đứng trên tàu thì kiên quyết đòi hành khách ngồi trước mặt mình nhường chỗ. Theo quy định đây là chỗ ngồi ưu tiên dành cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có bầu và trẻ nhỏ.

(Nguồn: @queen07_910)

Khi hành khách này không phản ứng, cụ bà lớn tiếng: “Tôi muốn ngồi chỗ này” rồi giơ túi xách đánh vào đầu gối của đối phương 3 lần. Khi cụ bà đánh đến lần thứ 4, hành khách bỗng đưa túi đồ cho người ngồi bên cạnh giữ giùm. Đến khi cụ bà giơ túi lên định gây hấn tiếp thì người này liền đưa chân đá thẳng vào túi khiến cụ bà ngã ngửa theo quán tính.

Thái độ gây hấn của cụ bà trước đó nhanh chóng thay đổi, biến thành hoảng loạn và liên tục lặp đi lặp lại: “Người này thật đáng sợ! Thật đáng sợ!”. Những hành khách khác trên tàu liền đỡ cụ bà ngồi vào chỗ trống trên tàu nhưng cụ bà bỏ đi.

Sau khi được đăng tải lên Threads, sự việc nhanh chóng viral, nhận về hàng triệu lượt xem, hơn 90k lượt yêu thích và gần 69k lượt chia sẻ. Netizen cũng đã để lại bình luận, bày tỏ các quan điểm trái chiều.

Bài đăng nhận lượng tương tác khủng

Một số ý kiến cho rằng cụ bà sai khi vô cơ gây hấn vì xung quanh còn rất nhiều chỗ ngồi, hoàn có thể ngồi ở đó, không nhất thiết phải ngồi ở ghế ưu tiên Nhiều người khác lại khẳng định hành khách váy đen sai vì đã đáp trả bằng cú đá. Và được đồng tình nhiều nhất là cả cùng chưa đúng.

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Ủa? Xung quanh còn nhiều chỗ mà sao nhất định phải ngồi ở đó? Hay có chuyện gì giữa hai người này à? Hoặc một trong hai người có vấn đề về đầu óc. - Không biết câu chuyện thực sự là gì nhưng bác gái à, có rất nhiều ghế trống xung quanh. Bác bắt đầu đánh người trước sau đó mới bị phản kháng mà? Vậy mà bác hành động như tất cả là lỗi của cô ấy? - Việc nhường chỗ là lịch sự, không phải nghĩa vụ nhưng cả hai đều phải bình tĩnh hơn. - Dù sao thì tôi cũng không đồng tình với cú đá kia. Vì không nên dùng bạo lực, bất kể vì lý do gì. - Cả hai bên đều có lỗi, nhưng người già phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc khơi mào sự việc trước. - Tôi thấy cả hai người cùng sai.

Theo quy định hiện hành ở Đài Loan, ghế ưu tiên được áp dụng khi không còn ghế trống nào khác trên toa tàu và có hành khách cần hỗ trợ. Tức là nếu có ghế trống xung quanh thì trước hết cụ bà nên ngồi ở ghế trống thay vì khăng khăng đòi ghế ưu tiên.

Sau sự cố, đơn vị vận hành tàu điện ngầm thông báo sẽ bổ sung lời nhắc bằng giọng nói trong các toa tàu để làm rõ quy định sử dụng ghế ưu tiên. Họ cũng đang xem xét triển khai nhân viên giám sát quy tắc ứng xử trong giờ cao điểm để kịp thời giải quyết các xung đột tiềm ẩn.

Thân thế “cụ bà ưu tiên” gây sốc

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó! Cú twist nằm ở thông tin và hành động tiếp theo gây sốc của “cụ bà ưu tiên” trong vụ việc.

Hoá ra sau khi vụ việc trên tàu điện viral, cảnh sát quận Đại Đồng nghi ngờ đây là tội phạm đang bị truy nã vị một vụ trộm cắp. Cụ bà bị tuyên án tổng cộng 55 ngày giam nhưng chưa chịu thi hành án nên ngay lập tức bị ra lệnh bắt giữ.

Vào sáng 1/10, khi phát hiện cụ bà có mặt tại một cửa hàng tiện lợi nên lực lượng chức năng đã ập đến kiểm tra. Khi bị hỏi thăm, cụ bà có phản ứng dữ dội như la hét và liên tục phủ nhận “Không phải tôi”, “Cứu tôi”,...

Sau khi xác minh các đặc điểm như quần áo, tóc tai, vật dụng cá nhân,... cảnh sát khẳng định cụ bà này chính là người đang bị truy nã và cũng là người trong vụ ghế ưu tiên trên tàu điện ngầm. Vì vậy họ đã tiến hành bắt giữ theo lệnh truy nã và đưa về đồn.

Hình ảnh từ camera siêu thị

Sau đó cụ bà bị đưa về đồn

Được biết đây là bà Tăng, 73 tuổi. Trước vụ việc này, cụ bà có quá khứ bất hảo, là “khách quen của toà án”.

Theo đó trong các năm 2007, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 và 2025, bà Tăng đều phải hầu tòa vì tội trộm cắp. Có thể nói rằng hầu như năm nào cũng phải ra toà và chính vụ việc vào năm 2023 khiến bà Tăng phải nhận án phạt 55 ngày tù giam.

Ngoài tội trộm cắp, bà Tăng còn là “nỗi ám ảnh” của giới học thuật. Một giáo sự tại Đại học Quốc lập Đài Bắc cho biết khi ông vẫn đang là trợ lý tại viện nghiên cứu, bà Tăng thường xuất hiện “chui” tại nhiều hội thảo khoa học. Dù không được mời nhưng bà vẫn mang theo tài liệu, ăn điểm tâm và khi hội nghị đến phần hỏi đáp, bà thường giơ tay đặt câu hỏi theo hướng phá rối.

Người trong giới học thuật lan truyền thông tin bà từng là nhân viên nghiên cứu tại một viện khoa học. Nhưng vì năng lực có hạn, không thể phát triển sự nghiệp nên bà Tăng thay tính đổi nết theo hướng tiêu cực.

Và một trong những thông tin gây sửng sốt nhất là vào năm 2003, bà Tăng nhiều lần tìm đến để gặp gỡ một giáo sư khoa Toán của Đại học Quốc lập Đài Bắc, yêu cầu tham gia dự án nghiên cứu nhưng bị từ chối. Khi giáo sư không đáp ứng, bà tiếp tục liên hệ, gửi thư, thậm chí có nội dung đe dọa, nhằm ép buộc gặp mặt hoặc gây áp lực. Cuối cùng vì không chịu nổi, giáo sư nọ đã nghỉ việc.

Về sau, vị giáo sư tố cáo bà Tăng với cơ quan chức năng và bà bị truy tố tội xâm phạm tự do cá nhân và tội vu khống (sử dụng thư từ lan truyền thông tin sai lệch nhằm làm hại danh dự người khác). Tòa án xét rằng động cơ của bà là vì dự án không được thực hiện, dẫn đến xung đột với giáo sư. Bà bị kết án tổng hợp khoảng 90 ngày, gồm án tù giam cùng với án treo và quản chế.