Cẩn trọng với các bệnh truyền nhiễm trong Tết Dương lịch

Thời điểm này, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) luôn trong tình trạng quá tải . Mỗi ngày, khoa điều trị từ 70-80 ca bệnh nội trú, trong khi chỉ có 50 giường bệnh. Phần lớn là các ca bệnh nặng, diễn tiến phức tạp, nhiều trường hợp cần theo dõi sát hoặc hỗ trợ hô hấp. Tình trạng này phản ánh gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh hô hấp mạn tính và nhiễm trùng hô hấp trong giai đoạn đầu năm với nhiều hoạt động vui chơi.

BS.CKII Ngô Thế Hoàng, Trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết: “Số bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp nhập viện có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền. Các bệnh nhân nhập khoa thường có những biểu hiện điển hình như khó thở, ho kéo dài, khạc đàm, khò khè, nặng ngực, mệt mỏi và giảm khả năng vận động”.

Số ca bệnh nhập viện do các bệnh về đường hô hấp gia tăng tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Bệnh lý về đường hô hấp đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi. Bởi ở nhóm tuổi này, các triệu chứng bệnh thường không rầm rộ. Không ít trường hợp không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ, thay vào đó là chán ăn, lú lẫn, mất ngủ hoặc té ngã, khiến người nhà chủ quan, đưa bệnh nhân đến bệnh viện muộn.

"Đáng lưu ý, đa số người bệnh không chỉ mắc một bệnh hô hấp đơn thuần mà còn kèm theo tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính. Chính sự chồng chéo bệnh lý này làm tăng nguy cơ biến chứng, kéo dài thời gian điều trị và gia tăng tỷ lệ nhập viện trong dịp lễ, Tết", bác sĩ Hoàng nói.

Không chỉ riêng các bệnh lý về đường hô hấp, các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết cũng có khả năng cao sẽ gia tăng sau dịp nghỉ lễ dài ngày.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết: “Trong bối cảnh dịp Tết Dương lịch, người dân được nghỉ dài ngày, nguy cơ lây lan bệnh càng tăng do trẻ đi chơi, tụ tập đông người, sử dụng chung đồ chơi và vật dụng sinh hoạt. Riêng đối với tay chân miệng, hiện chưa có vắc-xin sử dụng tại Việt Nam. Vì vậy biện pháp phòng ngừa vẫn đóng vai trò then chốt”.

Theo các bác sĩ, Tết là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm đối với các bệnh truyền nhiễm. Thời tiết lạnh, ẩm, cộng với việc đi lại nhiều, tụ tập đông người, tham gia lễ hội, du lịch, làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh như cúm mùa, viêm phổi, viêm phế quản, COVID-19, tay chân miệng… đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người như bến xe, sân bay, lễ hội nhằm hạn chế lây nhiễm qua đường hô hấp. Đồng thời rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với bề mặt công cộng.

Cần tránh tiếp xúc gần với người đang có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi; giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ và ngực khi thời tiết chuyển lạnh.

Bác sĩ lưu ý vai trò của tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là vaccine cúm mùa và phế cầu đối với người cao tuổi, người có bệnh nền. Riêng người mắc bệnh hô hấp mạn tính cần duy trì thuốc điều trị nền theo chỉ định, không tự ý ngưng thuốc trong dịp Tết.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho tăng, khó thở nhiều hơn bình thường, người dân cần đến cơ sở y tế khám sớm, không nên tự điều trị tại nhà để tránh biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh bệnh viện luôn quá tải vào dịp đầu năm, phòng bệnh vẫn là giải pháp hiệu quả và bền vững nhất. Việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe không chỉ giúp mỗi cá nhân và gia đình đón Tết an toàn, mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế trong những ngày đầu năm mới.