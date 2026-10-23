Cẩn trọng: Viêm da do kiến ba khoang mùa mưa

Ảnh: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam tiếp nhận nhiều trường hợp viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang. Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thuận lợi cho loài côn trùng này xuất hiện.

Theo khuyến cáo của bệnh viện, khi bị chà xát hoặc nghiền nát trên da, kiến ba khoang có thể giải phóng pederin - độc tố gây tổn thương da. Người tiếp xúc có thể xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa, đau nhức và các vùng da viêm đỏ.

Khi nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang, người dân cần nhanh chóng rửa vùng da liên quan bằng nhiều nước sạch. Nếu dịch độc tố dính vào mắt, cần rửa mắt bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý 0,9% và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc bôi hoặc điều trị tại nhà khi chưa được hướng dẫn chuyên môn. Khi xuất hiện tổn thương da, đặc biệt ở vùng mặt, mắt hoặc khi tổn thương lan rộng, đau rát nhiều, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp.

Để phòng tránh, người dân nên hạn chế để côn trùng tiếp xúc trực tiếp với da; không dùng tay đập, chà xát kiến ba khoang khi phát hiện trên người. Nhận biết sớm và xử trí đúng cách giúp hạn chế tổn thương lan rộng và nguy cơ biến chứng.