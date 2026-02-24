CẨN THẬN: Trẻ lớn lên không hiếu thảo thường có 3 câu "cửa miệng" này ngay từ nhỏ!

Cổ nhân có câu "Tam tuế khán lão" (Nhìn trẻ lên ba, biết tính khi già). Đứa trẻ khi sinh ra như tờ giấy trắng, chính nét vẽ của cha mẹ sẽ định hình nên tính cách của con. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã bộc lộ sự ích kỷ, vô lễ mà cha mẹ vẫn tặc lưỡi cho qua vì "cháu nó còn bé", thì cái kết nhận về thường là sự hối hận muộn màng.

Câu chuyện về đứa trẻ "muốn gì được nấy"

Có một đứa trẻ 4 tuổi nọ vốn là "cục vàng" của cả gia đình. Từ ông bà nội ngoại đến bố mẹ, ai nấy đều cưng chiều em hết mực. Chính sự bảo bọc quá đà này đã biến cậu bé trở thành một "ông tướng" thực thụ trong nhà.

Trong một lần đi siêu thị, vì không được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích, cậu nhóc không ngần ngại gào khóc giữa chốn đông người, thậm chí chỉ thẳng mặt mẹ quát: "Mẹ là đồ tồi, đồ lừa đảo!" . Cơn giận chưa dừng lại ở đó, khi về nhà, cậu bé đóng sầm cửa, hằn học đuổi mẹ: "Mẹ đi đi cho khuất mắt con!" .

Lúc này, người mẹ mới bàng hoàng nhận ra: Sự nuông chiều bấy lâu nay đã phản tác dụng. Một đứa trẻ mới 4 tuổi đã dám quát tháo, hỗn láo với mẹ, liệu sau này khi trưởng thành, em có thể trở thành người con hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới?

3 "câu cửa miệng" báo động tính ích kỷ ở trẻ

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo, nếu con bạn thường xuyên nói 3 câu sau đây, đó chính là dấu hiệu của sự thiếu giáo dục và lòng biết ơn:

1. "Bố mẹ phải nuôi con, phải cho con tiền!"

Nhiều đứa trẻ mặc định việc bố mẹ hy sinh, chu cấp là trách nhiệm hiển nhiên, là lẽ trời đất. Chúng coi bố mẹ như "cỗ máy rút tiền" thay vì là những người thân yêu cần được kính trọng. Nếu không sửa đổi tư duy "ngồi mát ăn bát vàng" này, trẻ rất dễ trở thành những kẻ "ký sinh" vào gia đình khi lớn lên.

Ảnh minh hoạ

2. "Cái này là của con, cấm ai được đụng vào!"

Trẻ nhỏ thường có tâm lý giữ của, nhưng nếu đã đến tuổi đi học mà vẫn khăng khăng không biết sẻ chia, thậm chí với cả bố mẹ, thì đó là biểu hiện của sự ích kỷ cực đoan. Nhiều bậc cha mẹ có thói quen nhường hết đồ ngon cho con và nói dối: "Bố mẹ không thích ăn". Vô tình, điều này khiến trẻ tin rằng bố mẹ không có nhu cầu, từ đó hình thành thói quen chỉ biết hưởng thụ một mình mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc của người khác.

3. "Tất cả là tại bố mẹ!"

Đây là câu nói kinh điển của những đứa trẻ thiếu trách nhiệm. Làm sai thì đổ lỗi cho hoàn cảnh, quên đồ thì đổ lỗi do bố mẹ không nhắc. Thậm chí, nhiều trẻ còn sẵn sàng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với đấng sinh thành khi không vừa ý. Nếu cha mẹ tiếp tục nhẫn nhịn và bao biện rằng "lớn lên con sẽ hiểu chuyện", thì thực chất là bạn đang tiếp tay cho sự ngông cuồng của trẻ.

Yêu thương phải đi đôi với kỷ luật

Giáo dục không chỉ là nuôi thân, mà còn là rèn tâm. Để con không trở thành những "kẻ lạ mặt" ích kỷ trong chính ngôi nhà của mình, cha mẹ cần:

- Dạy con về lòng biết ơn: Hãy để trẻ hiểu rằng mỗi bữa cơm, mỗi món đồ chơi đều đổi bằng mồ hôi công sức của bố mẹ.

- Thiết lập ranh giới: Yêu thương nhưng không được thỏa hiệp với cái sai. Đừng để cái mác "còn nhỏ" trở thành tấm lá chắn cho những hành vi vô lễ.

- Khơi dậy sự quan tâm: Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ như nhắc con mua một món quà sinh nhật tặng ông bà bằng tiền tiết kiệm. Đó chính là những hạt mầm đầu tiên của lòng hiếu thảo.

Đừng đợi đến khi trẻ "được đằng chân, lân đằng đầu" mới tìm cách cứu vãn. Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở còn thơ chính là chìa khóa để xây dựng một tương lai hạnh phúc cho cả gia đình.