Căn phòng VIP lật tẩy mối quan hệ tày trời của cặp diễn viên phim truyền hình ăn khách nhất năm

TVB là đài truyền hình, tập đoàn truyền thông, quản lý và đào tạo nghệ sĩ hàng đầu xứ Hương Cảng. Trong những năm qua, TVB thường xuyên chịu thiệt hại nghiêm trọng về hình ảnh và kinh tế khi nghệ sĩ dưới trướng dính tai tiếng đời tư chấn động. Và 1 trong những scandal do "gà cưng" gây ra từng khiến đài truyền hình Hong Kong (Trung Quốc) này điêu đứng thời gian dài thuộc về tài tử Vương Hạo Tín và Á hậu Thái Tư Bối.

Theo tờ On, cặp diễn viên hạng A này đã lén lút vụng trộm với nhau trong lúc quay bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm 2017 Bước Qua Ranh Giới. Đáng phẫn nộ là Vương Hạo Tín lúc này đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Tự Dao. Vợ chồng Vương Hạo Tính - Trần Tự Dao và Thái Tư Bối đều thuộc quản lý của TVB, vô số lần chạm mặt trên công ty cũng như sự kiện giải trí.

Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối vụng trộm trong lúc quay phim Bước Qua Ranh Giới. Chuyện cặp sao dắt nhau vào phòng riêng tại tiệc đóng máy dự án từng gây chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc) 1 thời. Ảnh: On.

Mối quan hệ vụng trộm tày đình của Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối được chính các nhân viên thuộc TVB phát hiện. Chuyện vỡ lở sau khi bộ phim Bước Qua Ranh Giới đóng máy, đoàn phim tổ chức tiệc ăn mừng. Ban đầu, không ai phát hiện ra mối quan hệ bất thường của Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối. Trên trường quay, 2 diễn viên này không hề tương tác thân mật, vượt qua ranh giới đồng nghiệp với nhau.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối đột nhiên cùng biến mất khỏi bữa tiệc mà không rõ lý do. Sau đó, 1 nhân viên đài TVB cho biết đã trông thấy 2 nghệ sĩ dắt nhau vào phòng VIP trong khách sạn đã hơn 10 phút. Đáng chú ý, căn phòng này không nằm trong khu vực đang diễn ra bữa tiệc của đoàn Bước Qua Ranh Giới. Việc Vương Hạo Tín và Thái Tư Bối vào phòng riêng với nhau gây xôn xao. Ai cũng hiểu giữa cặp nghệ sĩ này đã phát sinh mối quan hệ ngoài luồng. Vương Hạo Tín ngoại tình sau lưng bà xã Trần Tự Dao.

Vương Hạo Tín ngoại tình sau lưng bà xã, còn Thái Tư Bối "giật chồng" đàn chị cùng công ty. Ảnh: HK01.

Dù đạo diễn bộ phim đã căn dặn nhân viên, nghệ sĩ không để lộ vụ việc ra ngoài để tránh điều tiếng. Tuy nhiên, vẫn có người thuộc đoàn phim Bước Qua Ranh Giới "mật báo" chuyện vụng trộm chấn động này với truyền thông. Sau đó, cánh săn ảnh đã theo dõi cặp sao này và chụp được bằng chứng Vương Hạo Tín đến nhà Á hậu Hong Kong qua đêm, tay không đeo nhẫn cưới. Scandal ngoại tình của 2 diễn viên hàng đầu đài TVB phủ kín mặt báo giải trí ở Trung Quốc. Vụ việc đẩy mối quan hệ của Thị đế họ Vương và bà xã Trần Tự Dao vào đường cùng. Trần Tự Dao ly thân Vương Hạo Tín, nhưng không ly hôn vì mới có con gái đầu lòng.

Sau ồn ào căn phòng VIP, nam diễn viên bị chụp ảnh tháo nhẫn cưới, đến nhà Thái Tư Bối qua đêm và bỏ mặc vợ con. Ảnh: On.

Sau khi mối quan hệ sai trái bị phanh phui, "tiểu tam" Thái Tư Bối cũng chẳng che giấu tình cảm với Vương Hạo Tín. Tại lễ trao giải TVB 2018, khi Vương Hạo Tín lần đầu giành ngôi Thị đế, Thái Tư Bối vốn đang ở hậu trường trả lời phóng vấn đã lập tức chạy tới trước sân khấu, dành tặng "người tình tin đồn" cái nhìn đắm đuối, vẻ mặt đầy hạnh phúc như thể cô mới là vợ hợp pháp. Khoảnh khắc này bị giới truyền thông ghi lại và lập tức gây dậy sóng MXH. Tới năm 2020, Vương Hạo Tín công khai tổ chức sinh nhật cho nhân tình.

Thái Tư Bối công khai thể hiện tình cảm với Vương Hạo Tín ngay trong lễ trao giải của TVB. Ảnh: Weibo.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2021, công chúng ngỡ ngàng, nóng mắt khi nhìn thấy Vương Hạo Tín tay trong tay cùng Thái Tư Bối sải bước trên thảm đỏ sự kiện của TVB. Thái Tư Bối còn gây xôn xao với hình ảnh ngẩng cao đầu, tự tin khoác tay "chồng người" trước truyền thông. Trong khi "chính thất" Trần Tự Dao lại xuất hiện lẻ bóng. Đây được đánh giá màn đi thảm khiến dư luận sôi máu nhất trong lịch sử Cbiz.

Sau khi lễ trao giải khép lại, cư dân mạng phát hiện Trần Tự Dao xóa sạch ảnh chồng trên trang cá nhân. Đến hiện tại, cặp nghệ sĩ TVB này vẫn chưa ly hôn, nhưng không còn nhắc về nhau hay sống chung nhà.

"Tiểu tam" Thái Tư Bối gây phẫn nộ với thái độ tự tin, ngẩng cao đầu khi sánh đôi với "người tình" Vương Hạo Tín trên thảm đỏ. Ảnh: TVB.

Về phía Thái Tư Bối và Vương Hạo Tín, vụ ngoại tình khiến họ trở thành nghệ sĩ bị công chúng ghét bỏ nhất đài TVB. Về sau, cuộc tình của cặp nghệ sĩ trơ trẽn nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) kết thúc. Kể từ đó, Vương Hạo Tín bị gán mác "chồng tồi" với 5 lần dính scandal ngoại tình với bạn diễn, bỏ bê vợ con. Thái Tư Bối bị chế giễu là "Á hậu tiểu tam", "đóng phim là phụ kiếm bồ là chính". Trên sóng truyền hình, Thái Tư Bối khóc và thừa nhận nhiều lúc cô không dám ra đường, lướt MXH vì áp lực dư luận quá lớn sau loạt lùm xùm đời tư.

Cặp sao trơ trẽn nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chia tay nhau trước áp lực dư luận. Ảnh: On.

Nguồn: On. Sina



