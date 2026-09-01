Sau chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc vừa trở về quê Nghệ An để cùng gia đình tổ chức tiệc tân gia. Không khí tại nhà Đình Bắc trở nên nhộn nhịp hơn khi gia đình nam cầu thủ dựng rạp, làm cỗ mời họ hàng, hàng xóm, bạn bè đến chung vui.

Theo đó, đây là căn nhà mới được Đình Bắc xây dành tặng bố mẹ sau những năm thi đấu chuyên nghiệp. Ngôi nhà 2 tầng được xây ngay cạnh căn nhà cũ, có diện mạo hiện đại, khang trang. Tuy nhiên, thứ khiến nhiều người chú ý hơn cả lại nằm ở bên trong phòng khách - nơi dành một vị trí nổi bật để trưng bày những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ sinh năm 2004. .

Đình Bắc hé lộ không gian sống mới của gia đình tại Nghệ An (Ảnh: FBNV)

Phòng khách của căn nhà sử dụng tone màu chủ đạo là trắng - xám, kết hợp với nhiều nội thất hiện đại. Cũng giống nhiều gia đình khác, Đình Bắc cũng thiết kế, hệ kệ tivi âm tường kết hợp với tủ trưng bày. Điều này giúp không gian vừa tối giản, gọn gàng lại có thể khiến tổng thể nhà nhìn rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Đặc biệt, phòng khách còn có một góc dành riêng cho những thành tích của Đình Bắc. Những tấm huy chương từ thời thi đấu trẻ, các chiếc cúp, bằng khen cùng hình ảnh nam cầu thủ khoác áo Đội tuyển Việt Nam được sắp xếp ngay ngắn. Nếu những căn nhà khác thường có một chiếc tủ trưng đồ decor, bình hoa hay vài món đồ sưu tầm, thì ở nhà Đình Bắc, những thứ "đắt giá" nhất lại chính là những gì anh đã mang về sau mỗi giải đấu.

Phòng khách được thiết kế không gian mở với khu vực bàn ăn, bếp (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)

Đây cũng được cho là căn phòng "đắt giá" nhất vì trưng bày nhiều bằng khen, cúp, ảnh kỷ niệm trong suốt sự nghiệp đá bóng của Đình Bắc (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)

Nhìn vào góc này cũng có thể thấy khá rõ hành trình của Đình Bắc: từ những giải trẻ, những chiếc huy chương đầu tiên cho đến khi trở thành cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia và sở hữu các danh hiệu ở cấp CLB. Không cần quá nhiều cách trang trí, riêng những món đồ này đã đủ để biến phòng khách thành một không gian rất riêng của gia đình.

Bên trong, ngoài phòng khách, khu vực cầu thang cũng được đầu tư khá chỉn chu. Những bậc đá màu xám kết hợp đèn LED hắt sáng bên dưới tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể bị cầu kỳ. Phòng ngủ master có diện tích rộng, bố trí tủ quần áo lớn chạy dọc tường và cửa kính lớn để lấy ánh sáng tự nhiên.

Trên tầng thượng là khoảng sân rộng có mái che bằng khung thép và kính cường lực. Khu vực này vừa có thể tận dụng làm nơi sinh hoạt, vừa có tầm nhìn ra không gian làng quê xung quanh.

Đình Bắc từng nhiều lần hé lộ không gian căn nhà trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: FBNV)

Được biết, công trình này được xây dựng trong nhiều tháng và từng được nam cầu thủ hé lộ trong quá trình hoàn thiện với những dòng chú thích ngắn như "Nhà bố mẹ", "Báo hiếu bố mẹ". Ngôi nhà hoàn thành đúng thời điểm Đình Bắc đang có một năm thi đấu rất đáng nhớ. Sau lễ tân gia, Đình Bắc và bố mẹ sẽ chuyển sang căn nhà mới. Trong khi đó, căn nhà cũ ngay bên cạnh đã được sửa sang lại để dành cho gia đình chị gái.

Căn nhà cũ ngay sát cạnh nhà mới xây (Ảnh: Như Hoàn)

Đình Bắc đã có một năm thi đấu đầy thăng hoa (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 2004, tiền đạo quê Nghệ An - Nguyễn Đình Bắc hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội. Trong mùa giải 2025 - 2026, anh cùng đội bóng giành trọn bộ ba danh hiệu quốc nội gồm V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Riêng tại V.League, Đình Bắc ghi 10 bàn sau 22 lần ra sân. Anh cũng là đương kim Quả bóng bạc Việt Nam và từng được vinh danh là Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Đình Bắc tiếp tục gây chú ý tại ASEAN Cup 2026. Anh ghi 5 bàn, có 3 kiến tạo và cùng Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Thành tích này giúp anh cùng Nguyễn Xuân Son chia sẻ ngôi đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn. Ở tuổi 22, nam cầu thủ đang có trong tay một bộ sưu tập danh hiệu khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ.