Căn nhà ở quê 6 chị em góp tiền xây cho bố mẹ: Chi phí 1,08 tỷ đồng, thành quả khiến tất cả ngỡ ngàng

Mùa xuân năm 2026, tại một ngôi làng ở Quảng Tây (Trung Quốc), câu chuyện về 6 cô con gái cùng nhau góp tiền xây nhà cho bố mẹ, khiến người dân trong làng không khỏi bàn tán.

Suốt 10 năm, họ đều đi làm xa, mỗi người cố gắng tiết kiệm từ 800-1.500 NDT/tháng (khoảng 2,9-5,4 triệu đồng). Cuối năm 2025, 6 chị em tiết kiệm được 300.000 NDT (khoảng 1,08 tỷ đồng) và gửi về cho bố mẹ. Căn nhà được hoàn thiện vào mùa xuân năm nay.

Đáng nói, cuộc sống của 6 chị em không hề dư dả. Người làm công nhân trong nhà máy sản xuất, người làm giúp việc, người làm shipper Thu nhập hàng tháng của họ chủ yếu dao động trong khoảng 3.000-5.000 NDT (khoảng 10,8-18 triệu đồng). Có người thường xuyên phải tăng ca đến 9 giờ tối. Để dành được tiền gửi về quê, họ phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu cá nhân. Có người thậm chí đi một đôi giày suốt 5 năm mà không thay mới.

Trong suy nghĩ của 6 cô con gái này, số tiền họ chắt chiu gửi về không đơn thuần chỉ để xây một căn nhà có thể ở được. Họ từng tưởng tượng rằng sau 10 năm tiết kiệm, bố mẹ sẽ có một căn nhà khang trang hơn, có thể khiến cả gia đình cảm thấy tự hào mỗi khi trở về quê. Vì vậy, khi nghe bố mẹ liên tục thông báo qua WeChat rằng việc xây nhà đang tiến triển thuận lợi, các chị em đều yên tâm.

Thế nhưng vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả sững sờ.

Ảnh minh họa

Căn nhà có hai tầng nhưng gần như không có bất kỳ phần hoàn thiện nào đáng kể. Phần tường bên ngoài không được sơn. Ban công cũng chưa lắp lan can, phần mái hiên trước nhà đơn sơ. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà không khác nhiều so với những ngôi nhà tự xây bình thường trong làng.

Điều khiến họ ngỡ ngàng hơn cả là căn nhà thậm chí không có một khoảng sân riêng. Nền xi măng được đổ thẳng sát chân tường. Sau 10 năm dành dụm, số tiền hơn 300.000 NDT (khoảng 1,08 tỷ đồng) của 6 chị em cuối cùng lại tạo nên một căn nhà mà họ cảm thấy hoàn toàn khác với hình dung ban đầu.

Trong suốt quá trình xây dựng, toàn bộ việc giám sát công trình đều do bố mẹ cùng các bác, chú trong gia đình đứng ra lo liệu. Những gì họ nghe được từ người thân chủ yếu chỉ là những câu như: “Cứ yên tâm, nhà xây chắc chắn lắm”.

Người lớn trong gia đình cho rằng điều quan trọng nhất của một căn nhà là có thể che mưa, chắn gió và ở lâu dài. Vì thế, nhiều hạng mục mà các chị em nghĩ rằng cần thiết đã được bỏ qua để tiết kiệm chi phí. Nhà không làm lớp chống thấm, tường không sơn phủ, còn hệ thống sưởi dưới sàn cũng không chỉ được làm qua loa.

Trước khi xây nhà, 6 chị em không gửi bản thiết kế cụ thể về cho gia đình, cũng không nói rõ họ muốn căn nhà được xây theo phong cách nào. Ở chiều ngược lại, bố mẹ cũng không hỏi các con thích kiểu nhà ra sao. Hai bên đều nghĩ rằng đối phương đã hiểu mong muốn của mình. Cuối cùng, không ai thực sự hiểu chính xác người còn lại muốn gì.

Sự khác biệt này xuất phát từ cách nhìn hoàn toàn khác nhau về một căn nhà.

Ảnh minh họa

Với 6 chị em, căn nhà là thành quả của 10 năm làm việc xa quê và nỗ lực tiết kiệm. Họ không chỉ muốn có một nơi để bố mẹ sinh sống mà còn muốn căn nhà trở thành dấu mốc cho những năm tháng họ đi làm kiếm tiền. Họ muốn người trong làng nhìn thấy rằng những đứa con gái đi làm xa không phải vì ở quê không sống nổi, mà là đã thực sự cố gắng và kiếm được tiền. Một căn nhà được xây dựng tử tế cũng giống như cách họ báo đáp bố mẹ, đồng thời giữ lại cho bản thân một chút thể diện sau nhiều năm bươn chải nơi đất khách.

Nhưng trong mắt thế hệ cha mẹ, một căn nhà chỉ cần chắc chắn, không dột, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt là đã đủ tốt. Những lớp sơn, phần trang trí hay các hạng mục khiến căn nhà trông đẹp hơn đều bị xem là khoản chi không cần thiết. Với thế hệ đã quen sống bằng việc tiết kiệm, mỗi đồng tiền bỏ ra đều phải phục vụ một nhu cầu thiết thực.

Câu chuyện của gia đình này cũng không phải trường hợp cá biệt. Năm 2025, trên mạng xã hội Trung Quốc từng xuất hiện những nội dung xoay quanh việc con cái đi làm xa gửi tiền về quê xây nhà cho bố mẹ. Không ít video cho thấy con cái bỏ tiền, bỏ công sức, nhưng cuối cùng căn nhà được xây lên vẫn là những khối nhà gạch thô, bên ngoài xám xịt và thiếu nhiều hạng mục hoàn thiện.

Ở một số khu vực của Chiết Giang, các chương trình cải tạo nhỏ tại nông thôn đã có sự hỗ trợ về thiết kế từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Tây, chuyện xây nhà vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người trong gia đình và thợ xây địa phương. Khi không có bản thiết kế rõ ràng, không có người giám sát thường xuyên và cũng không thống nhất trước về tiêu chuẩn thi công, việc số tiền bỏ ra và kỳ vọng cuối cùng không gặp nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều khiến câu chuyện của sáu chị em đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở việc căn nhà có đẹp hay không. Họ chỉ gửi 1 khoản tiền lớn để bố mẹ xây nhà và nghĩ thế là đủ, nhưng không ai thực sự biết chính xác từng khoản tiền đã được sử dụng như thế nào. Cũng không có người kiểm tra xem vật liệu xây dựng có bị cắt giảm hay không, các hạng mục có được thi công đúng yêu cầu hay không, căn nhà có đủ khả năng chống chọi với những trận mưa lớn hay chưa.

Sau ngày trở về, không ai biết 6 chị em có đưa ra yêu cầu sửa sang lại căn nhà hay không, chỉ biết hôm đó, cả 6 người đứng trước căn nhà mà họ đã cùng nhau dành dụm suốt một thập kỷ để xây dựng và chụp chung một bức ảnh nhưng cũng chẳng ai muốn khoe lên trên MXH.

Có lẽ 6 cô con gái này, điều khiến họ khó xử không hẳn là một căn nhà chưa được sơn tường hay một ban công chưa có lan can mà là điều họ muốn gửi gắm qua căn nhà ấy dường như chưa bao giờ được nói thành lời với bố mẹ. Tiền đã gửi về, nhà đã xây xong, nhưng giữa kỳ vọng của những người con đi làm xa và quan niệm tiết kiệm của thế hệ cha mẹ, vẫn còn một khoảng cách lớn hơn cả bức tường gạch trước mắt.

(Nguồn: Sohu)