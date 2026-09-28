Căn nhà ở miền Tây của Võ Tấn Phát

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Võ Tấn Phát dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Nam diễn viên hiện gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Lên Hương đang nhận được sự quan tâm tại phòng vé. Đằng sau những thành công hiện tại là hành trình nhiều năm nỗ lực của nam diễn viên.

Ở tuổi 30, Võ Tấn Phát đã xây tặng bố mẹ một căn biệt thự khá bề thế tại quê nhà. Biệt thự của Võ Tấn Phát tọa lạc tại khu dân cư xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, TP. Vĩnh Long. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà nổi bật với tông trắng chủ đạo, thiết kế nhiều tầng cùng những đường nét bo cong mềm mại. Hệ thống cửa kính lớn được bố trí ở nhiều khu vực giúp không gian bên trong đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng.

Phần mặt tiền cũng được chăm chút khá kỹ với hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí dọc theo các mảng tường. Khi lên đèn vào buổi tối, căn biệt thự càng trở nên nổi bật và bề thế. Những chi tiết như cửa hình vòm, ban công, phần mái và các đường cong trên mặt tiền giúp tổng thể ngôi nhà mang vẻ hiện đại, ấm cúng.

Không chỉ đầu tư vào căn nhà, Võ Tấn Phát còn dành nhiều diện tích cho khuôn viên phía trước. Sân được lát đá rộng rãi, đủ chỗ để ô tô di chuyển và đỗ ngay trong nhà. Xung quanh là nhiều loại cây xanh, cây cảnh và chậu hoa được sắp xếp gọn gàng, tạo thêm cảm giác xanh mát cho không gian sống. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy căn biệt thự được xây dựng theo hướng ưu tiên không gian sinh hoạt rộng rãi, tiện nghi, đồng thời vẫn có nhiều khoảng xanh để ngôi nhà giữ được sự gần gũi với thiên nhiên.

Vào đầu năm 2026, Võ Tấn Phát xây dựng căn biệt thự ở Vĩnh Long để tặng cho bố mẹ

Nhà nam diễn viên bề thế, thiết kế theo phong cách hiện đại

Khuôn viên sân vườn của biệt thự rộng lớn, mọi góc đều toát lên sự hiện đại và sang trọng

Không gian bên trong của biệt thự cũng rất khang trang, hiện đại

Sự nghiệp và cuộc sống Võ Tấn Phát

Võ Tấn Phát sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Vĩnh Long, tuổi thơ gắn liền với ruộng vườn và cuộc sống lao động bình dị. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nên sân khấu, phim ảnh với anh khi ấy đều là những điều rất xa vời, chỉ được biết qua màn hình tivi. Dù vậy, niềm yêu thích nghệ thuật lại nhen nhóm từ rất sớm. Khi còn học phổ thông, Võ Tấn Phát đã xác định sẽ thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, bất chấp việc là học sinh duy nhất của trường chọn con đường này. Vì chỉ có một bộ hồ sơ đăng ký, anh phải tự mình hoàn tất mọi thủ tục rồi khăn gói lên TP.HCM dự thi.

Quyết định ấy từng khiến gia đình phản đối. Ba mẹ mong con trai theo đuổi những ngành nghề ổn định như bác sĩ, giáo viên hay kiến trúc sư thay vì bước chân vào môi trường giải trí đầy cạnh tranh. Tuy nhiên, Võ Tấn Phát vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Những năm đầu ở thành phố, anh vừa học vừa làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Khi mới chập chững vào nghề, có thời điểm cát-xê mỗi suất diễn kịch cà phê của anh chỉ khoảng 100.000 đồng. Sau đó, Võ Tấn Phát lần lượt cộng tác với các sân khấu như 5B, Hoàng Thái Thanh, Thế Giới Trẻ... trước khi dần khẳng định tên tuổi qua các cuộc thi và dự án riêng.

Võ Tấn Phát mất nhiều năm để khẳng định vị trí như hiện tại

Bước ngoặt đến vào năm 2017 khi Võ Tấn Phát đăng quang Cười Xuyên Việt, mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Một năm sau, anh cùng ca sĩ Akira Phan giành quán quân Cặp Đôi Hài Hước. Đến năm 2020, Võ Tấn Phát tiếp tục chứng minh khả năng ở vai trò MC khi đoạt giải Én Vàng Nghệ Sĩ. Năm 2021, web-drama Gia Đình Cục Súc do anh thực hiện cũng nhận được phản hồi tích cực. Những năm gần đây, nam diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình đình đám như 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi, Our Song Vietnam...

Chia sẻ với chúng tôi về loạt video triệu view trên mạng xã hội, Võ Tấn Phát vẫn giữ đúng phong cách hài hước quen thuộc. Anh dí dỏm nói: "Nói nào ngay, những video clip của tôi gần như 100% là không có bình luận chê, vì cái nào chê tôi xoá hết rồi... Haha. Tôi ngu dại gì mà để lại làm chi, đọc mấy cái đó áp lực, ai chê thì xoá". Nam diễn viên cho biết đa số bình luận đều mang tính trêu đùa như: "Cạn phước lắm mới thấy những video này", "Biết vậy nãy đi ngủ rồi khỏi lướt trúng clip này", hay "Một người ế show, triệu người phải khổ". Với anh, điều quan trọng nhất là khán giả xem xong cảm thấy vui vẻ. "Tôi làm nội dung với mục đích giải trí. Mọi người cười là tôi thành công rồi".

Anh không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách hài hước, "content" mặn mà mà còn tạo ấn tượng ở các gameshow

Võ Tấn Phát góp mặt trong phim điện ảnh gần 100 tỷ - Lên Hương

Ảnh: FBNV