Căn hộ Stella Icon ghi điểm nhờ thiết kế thông minh, logia rộng thoáng

Căn hộ mẫu Stella Icon nằm trong khu đô thị sân bay KITA Airport City, Thành phố Cần Thơ thiết kế không gian mở, tận dụng ánh sáng và gió trời tự nhiên. Căn hộ ba phòng ngủ được thiết kế linh hoạt với diện tích xấp xỉ 150 m², đủ sức chứa cho gia đình đa thế hệ cùng chung sống. Không gian phòng khách rộng thoáng, liền mạch với khu vực bếp, bàn ăn và logia tràn ngập ánh sáng tự nhiên, trực tiếp đón gió mát từ bên ngoài, điều hòa không khí thoáng đãng và dễ chịu cho cả gia đình.

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, có lối đi giữa bếp và tủ đồ, gọn gàng và tiện lợi. Từng chi tiết nhỏ như kệ tủ cao nhiều ngăn dựng, máy rửa chén âm tủ… đều thể hiện sự tính toán hợp lý, tỉ mỉ của chủ đầu tư dành tặng cho gia chủ.

Phòng ngủ master đầu tiên trong căn hộ mang đến cảm giác sang trọng và ấm cúng với thiết kế sàn gỗ tự nhiên. Tủ quần áo kịch trần giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Nội thất được sắp đặt tinh tế: giường đôi rộng rãi, ghế băng cuối giường tiện lợi, bàn trang điểm đặt cạnh cửa kính cùng gương sáng hiện đại.

Một trong những điểm đặc biệt của căn hộ Stella Icon là tính linh hoạt trong thiết kế không gian. Phòng ngủ thứ hai có thể dễ dàng cải tạo thành phòng làm việc riêng tư, phù hợp cho doanh nhân hoặc những người làm việc từ xa. Khi cần căn phòng cũng có thể chuyển đổi thành phòng làm việc chuyên nghiệp. Bàn làm việc lớn đặt ở trung tâm, sau lưng là hệ tủ sách âm tường với hệ thống đèn LED hắt sáng tạo sự tập trung tuyệt đối. Đây là nơi lý tưởng để làm việc, đọc sách hoặc nghiên cứu.

Sự linh hoạt này cho thấy Stella Icon không chỉ là nơi ở, mà còn là môi trường sống thích ứng với lối sống hiện đại: làm việc, nghỉ ngơi và phát triển bản thân trong cùng một không gian.

Phòng ngủ trẻ em mang màu sắc tươi sáng, kết hợp xanh pastel và hồng nhạt, tạo nên không gian vừa dễ thương vừa sinh động. Giường tầng được thiết kế thông minh với cầu thang chắc chắn, tích hợp kệ chứa đồ chơi, sách vở, giúp trẻ rèn luyện tính tự lập. Tủ quần áo lớn với họa tiết ngôi sao vui mắt cùng bàn học nhỏ gọn đặt cạnh cửa, khuyến khích trẻ học tập và sáng tạo ngay trong chính căn phòng của mình.

Điểm nhấn ấn tượng là bức tường trang trí bầu trời đêm với trăng và mây ngộ nghĩnh, tạo cảm giác như đang lạc vào thế giới cổ tích. Không gian vừa an toàn, tiện ích, vừa nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Đây thực sự là căn phòng mà bất kỳ em nhỏ nào cũng mơ ước.

Một trong những điểm nhấn khiến nhiều khách tham quan thích thú chính là ban công liên thông với logia, kéo dài theo hai mặt tiền căn hộ. Đây không chỉ là nơi đón ánh sáng và gió mát từ sông Hậu mà còn là không gian để cả gia đình tìm lại sự cân bằng sau những nhịp sống hối hả.

Stella Icon không chỉ là một căn hộ, mà là một phong cách sống: thông minh, hiện đại và chan hòa với thiên nhiên. Với thiết kế ban công nối liền logia độc đáo, không gian sinh hoạt linh hoạt và sự an tâm từ pháp lý minh bạch, Stella Icon là cảm hứng về một mái ấm hiện đại, nơi cả gia đình tìm thấy sự gắn kết, an toàn và bình yên giữa lòng khu đô thị sân bay Cần Thơ.