Căn hộ 39m² của cô gái 9X: Nhỏ nhưng tinh tế, 2 triệu người thích vì quá dễ chịu để sống một mình

Hành trình ổn định cuộc sống sau nhiều lần chuyển nhà

Sau khi tốt nghiệp, cô gái sinh năm 1991 đã trải qua nhiều công việc và hành trình sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Từ làm tình nguyện viên tại Tân Cương đến làm việc tại Thái Lan và Latvia, cô tích lũy kinh nghiệm trước khi quyết định chọn Bắc Kinh làm nơi gắn bó lâu dài.

Trong hơn 2 năm, cô đã chuyển nhà tới 6 lần – một trải nghiệm quen thuộc với nhiều người trẻ làm việc tại các thành phố lớn. Sau khi có công việc ổn định tại Tencent và thêm thu nhập từ các công việc phụ như truyền thông cá nhân hay môi giới mua hàng, cô quyết định mua căn hộ đầu tiên ở tuổi 29.

Căn hộ nằm tại khu Beishatan, quận Triều Dương, Bắc Kinh, có diện tích sử dụng 39m², giá khoảng 3,5 triệu NDT. Khoản đặt cọc 1,5 triệu NDT được tích lũy từ nhiều nguồn, phần còn lại vay thương mại. Đây là lựa chọn phổ biến với người trẻ muốn ổn định lâu dài thay vì tiếp tục thuê nhà.

Tối ưu không gian: Nhỏ nhưng không chật

Bố cục ban đầu của căn hộ khá đơn giản, gồm không gian mở, bếp nhỏ và phòng tắm chưa phân tách khô – ướt. Sau khi cải tạo, căn hộ được phân chia hợp lý hơn nhưng vẫn giữ cảm giác thoáng.

Một số thay đổi đáng chú ý:

- Gộp hai cửa ra vào thành một cửa để tạo thêm diện tích đặt tủ lưu trữ

- Thu hẹp phòng khách để bổ sung khu vực bàn ăn

- Nối ban công nhỏ với khu ban công phòng ngủ thành không gian dành cho thú cưng

- Mở rộng cửa sổ thành cửa kính lớn để tăng ánh sáng tự nhiên

Cách thiết kế này giúp căn hộ dù nhỏ vẫn có đầy đủ chức năng: tiếp khách, làm việc, nghỉ ngơi và thư giãn.

Không gian mang tông màu nhẹ nhàng, dễ sống lâu dài

Toàn bộ căn hộ sử dụng bảng màu trung tính như trắng, gỗ sáng và màu cà phê sữa. Đây là lựa chọn phổ biến trong thiết kế căn hộ nhỏ vì giúp không gian trông rộng hơn và dễ phối đồ nội thất.

Phòng khách được bố trí đơn giản với sofa trắng và thảm xám nhạt. Việc bỏ bàn trà giúp khu vực này thông thoáng hơn, phù hợp với người sống một mình cần nhiều khoảng trống để thư giãn hoặc đọc sách.

Các kệ treo tường và tủ lưu trữ được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo công năng vừa tạo điểm nhấn trang trí.

Góc ăn uống nhỏ nhưng đủ cảm hứng sống

Khu bàn ăn được đặt giữa phòng khách và phòng ngủ, tạo cảm giác mềm mại trong việc phân chia không gian.

Bàn ăn hình bầu dục kết hợp đèn thả trần mang lại cảm giác ấm cúng. Cây xanh và hoa tươi được sử dụng thường xuyên giúp không gian luôn có sức sống.

Một chi tiết thú vị là ghế dạng quầy bar vừa đóng vai trò ghế ngồi vừa là vách ngăn nhẹ giữa các khu vực, giúp căn hộ có sự phân chia nhưng không bị bí bách.

Phòng ngủ tối giản nhưng đủ tiện nghi

Phòng ngủ nằm gần ban công, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nội thất gỗ kết hợp màu kem giúp tạo cảm giác thư giãn.

Cuối giường là tủ quần áo cao kịch trần – giải pháp lưu trữ phổ biến trong căn hộ diện tích nhỏ.

Cô gái thường dành thời gian cuối tuần đọc sách hoặc xem phim chiếu trực tiếp lên tường – một cách tiết kiệm diện tích thay cho TV truyền thống.

Góc làm việc tại nhà – xu hướng quen thuộc của người trẻ

Một bàn làm việc nhỏ đặt cạnh cửa sổ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Không gian đủ yên tĩnh để làm việc online hoặc sáng tạo nội dung.

Việc bố trí bàn làm việc trong phòng ngủ là giải pháp quen thuộc với người trẻ sống một mình, đặc biệt khi làm các công việc liên quan đến internet.

Ban công trở thành phòng riêng cho thú cưng

Phần ban công được cải tạo thành không gian riêng cho mèo, gồm khu ăn uống, nghỉ ngơi và vệ sinh.

Điều này cho thấy xu hướng coi thú cưng như thành viên trong gia đình ngày càng phổ biến ở người trẻ sống độc lập.

Nhà bếp nhỏ nhưng bố trí hợp lý

Bếp có dạng chữ L, giúp tối ưu diện tích mặt bàn. Tông màu trắng – xám tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại.

Cửa bếp bằng kính mờ giúp ánh sáng lan tỏa sang khu vực khác mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Phòng tắm tách khô - ướt, tăng trải nghiệm sử dụng

Phòng tắm sử dụng kính mờ để ngăn khu vực tắm, giúp hạn chế nước bắn ra ngoài. Gương đèn LED và tủ lưu trữ giúp không gian gọn gàng hơn.

Gạch caro đen trắng tạo điểm nhấn hiện đại cho căn hộ nhỏ.

Một không gian nhỏ nhưng phản ánh rõ phong cách sống

Căn hộ 39m² không chỉ là nơi ở mà còn thể hiện rõ lựa chọn sống của chủ nhân: tối giản nhưng không đơn điệu, nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi.

Với nhiều người trẻ sống tại các đô thị lớn, việc sở hữu một căn hộ nhỏ nhưng tối ưu công năng được xem là bước quan trọng để ổn định cuộc sống lâu dài.

Một căn nhà nhỏ, nếu được bố trí hợp lý, vẫn có thể mang lại cảm giác đủ đầy – cả về vật chất lẫn tinh thần.