Ở Hong Kong (Trung Quốc) - nơi giá bất động sản luôn thuộc hàng đắt đỏ, sở hữu một căn hộ riêng đã là mục tiêu không dễ dàng với nhiều người. Thay vì cố gắng chạy theo những không gian sống rộng lớn hay thiết kế xa hoa, không ít gia đình lựa chọn cải tạo nhà cũ, tìm cách tận dụng từng mét vuông để biến nơi ở thành tổ ấm tiện nghi và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ken, một người đàn ông sống tại khu nhà công vụ ở Tai Po, cũng lựa chọn hướng đi này khi quyết định chi hơn 400.000 HKD (khoảng 1,3 tỷ đồng) để cải tạo toàn diện căn hộ rộng hơn 36m². Đặc biệt, anh tự tay lên ý tưởng thiết kế, biến không gian cũ kỹ thành căn hộ mang phong cách Bắc Âu đầy màu sắc, vừa trẻ trung, bắt mắt vừa được bố trí khéo léo đến từng góc nhỏ.

Căn hộ trước khi cải tạo

Căn hộ của Ken có diện tích sử dụng khoảng 36m², sở hữu mặt bằng vuông vắn và ban đầu được thiết kế theo dạng không gian mở. Trước khi cải tạo, không gian khá cũ kỹ, nhiều hạng mục xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Tường nhà chủ yếu được sơn trắng theo kiểu cũ, trong khi sàn gỗ truyền thống cũng không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Một số mảng tường xuất hiện tình trạng ố vàng, bong tróc và ẩm mốc, khiến tổng thể căn hộ càng thêm u ám.

Ranh giới giữa phòng khách, phòng ăn, nơi nghỉ ngơi và khu vực lưu trữ đồ đạc đều chưa thực sự hợp lý, khiến không gian sinh hoạt thiếu sự gọn gàng, ngăn nắp. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh, đâu đâu cũng phảng phất vẻ cũ kỹ, ẩm thấp. Với hiện trạng ấy, căn hộ gần như chưa thể mang lại cảm giác thoải mái, thư thái của một chốn nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Căn hộ sau khi cải tạo

Sau khoảng 4 tháng thi công, Ken đã khoác lên toàn bộ căn hộ diện mạo hoàn toàn mới theo phong cách Bắc Âu đầy màu sắc. Không gian được sắp xếp và phân chia lại các khu vực chức năng một cách hợp lý, vừa tận dụng tốt diện tích, vừa giúp việc di chuyển và sinh hoạt hằng ngày trở nên thuận tiện hơn.

Phòng khách gây ấn tượng với bức tường đặt TV mang sắc xanh dịu mắt, kết hợp cùng kệ tivi bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Thay vì bố trí thành những khu vực khép kín, Ken lựa chọn thiết kế mở, kết nối phòng khách với khu vực ăn uống để căn hộ trông rộng rãi và thoáng đãng hơn. Bộ bàn ăn dành cho 4 người được đặt gọn gàng trong không gian chung, đáp ứng nhu cầu dùng bữa và quây quần mỗi ngày.

Phòng bếp ghi điểm với tông xanh Tiffany chủ đạo, mang đến cảm giác tươi mới và trẻ trung. Để tận dụng tối đa diện tích căn hộ, Ken còn khéo léo bố trí một góc để đặt máy giặt và một góc để thuận tiện phơi quần áo ngay trong khu vực này, giúp các hoạt động sinh hoạt thường ngày được sắp xếp gọn gàng, thuận tiện hơn.

Phòng ngủ vẫn giữ nguyên kích thước giường như thiết kế ban đầu để phù hợp với diện tích phòng. Tuy không quá rộng rãi nhưng không gian lại có lợi thế lớn nhờ ô cửa sổ rộng, giúp đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác thoáng đãng. Ken bố trí đầy đủ những món nội thất cần thiết như giường ngủ, bàn nhỏ, kệ treo tường và tủ quần áo. Các món đồ đều được lựa chọn theo phong cách hiện đại, thiết kế gọn gàng, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giúp căn phòng nhỏ trông đẹp mắt và ngăn nắp hơn.

Nhà vệ sinh là một trong những khu vực có màn lột xác ngoạn mục nhất sau cải tạo. Dù vẫn giữ nguyên diện tích ban đầu, toàn bộ cảm giác cũ kỹ, ẩm thấp đã được thay thế bằng không gian sáng sủa, sạch sẽ và đẹp mắt hơn. Ken bố trí vách kính riêng cho khu vực tắm vòi sen, giúp phân chia khu vực khô - ướt rõ ràng, hạn chế nước bắn ra bên ngoài. Các món đồ nội thất và thiết bị vệ sinh đều được lựa chọn theo hướng hiện đại, kiểu dáng đơn giản, vừa đảm bảo công năng vừa giúp không gian trở nên gọn gàng, tiện nghi.