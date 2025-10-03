Những ngày gần đầy, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú, rần rần chia sẻ hình ảnh của nam thanh niên được gọi là “tổng tài chợ Đà Lạt”. Được biết, chàng trai này là Xuân Thành (SN 2005), từng nổi tiếng từ khi 10 tuổi vì theo phụ mẹ bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt. Hiện tại, Xuân Thành đang tự kinh doanh riêng, bán phô mai nướng tại chợ đêm.

Song, điều khiến nhiều người chú ý là bởi Xuân Thành thường ăn diện khá bảnh bao như áo sơ mi, quần âu, đầu đội mũ phớt. Không những thế, khi bán hàng, anh còn liên tục biểu diễn kèm theo vũ đạo, múa lửa,... để thu hút khách hàng. Cũng chính bởi diện mạo này mà nhiều người gọi anh là “Muzan chợ đêm” bởi có chiếc mũ tạo hình gần giống với nhân vật trong anime.

Xuân Thành thu hút sự chú ý bởi diện mạo bảnh bao cùng các động tác vừa nhảy múa, vừa nướng phô mai điêu luyện

Tuy nhiên mới đây nhất, một số du khách đã đăng tải khoảnh khắc xe hàng của Xuân Thành bị tịch thu. Theo đó, “Muzan chợ đêm” buộc phải thu dọn đồ đạc, gỡ đèn trên xe đẩy và chấp nhận đứng nhìn “cần câu cơm” bị mang đi. Nhiều người qua đường chia sẻ anh rất hợp tác với cơ quan chức năng tuy nhiên gương mặt có chút buồn bã, thất thần vì không thể tiếp tục bán hàng.

Ngoài quầy của Xuân Thành, một số quầy hàng bên cạnh cũng bị tịch thu, buộc phải dọn bớt đồ đạc. Cũng theo chia sẻ của một số người có mặt chứng kiến, họ cho hay khu mà “tổng tài” đứng bán hàng thuộc một bãi giữ xe. Do đó theo quy định thì phải 9 - 10h tối mới bắt đầu được bán hàng. Nhưng do quầy hàng của Xuân Thành dọn ra sớm, thu hút đông người hiếu kỳ đứng xem, chưa kể sử dụng lửa, bình ga,... khiến không ít người lo lắng về sự an toàn, phòng chống cháy nổ.

Xe hàng của "Muzan chợ đêm" bị tịch thu (Nguồn: Bùi Quang Luật)

Một số hàng quán cạnh đó cũng phải thu dọn bàn ghế (Nguồn: @hvlq2)

Trước thông tin này, hiện tại các trang cá nhân của Xuân Thành trên MXH chưa lên tiếng về sự việc.

Nguyễn Hồ Xuân Thành (SN 2005) từng viral trên MXH khi theo mẹ đi bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt. Thời điểm đó, anh khiến nhiều người ấn tượng bởi sự tập trung, kỹ thuật nướng bánh điêu luyện dù còn nhỏ tuổi.

Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, Xuân Thành vốn là người khá ít nói, nhút nhát và ngại chia sẻ. Mặc dù vất vả nhưng mẹ vẫn cố gắng cho anh đi học đàng hoàng, chỉ ra chợ bán phụ vào những ngày cuối tuần.

Kế nghiệp kinh doanh, Xuân Thành tự gây dựng sự nghiệp của mình. Anh cũng khiến không ít người nể phục bởi sự tập trung, hết mình vì công việc. Nhiều người cũng bày tỏ xem clip thấy vui vẻ, hài hước nhưng thực tế lại thấy thương anh chàng này nhiều hơn. Bởi không phải ai cũng dám thử sức hay có tư duy làm mới mẻ trong dịch vụ kinh doanh như vậy.