Đây là nơi Steve Jobs chuyển đến cùng bố mẹ nuôi khi học lớp 7. Gara của ngôi nhà chính là địa điểm huyền thoại nơi Steve Jobs và Steve Wozniak cùng nhau lắp ráp những chiếc máy tính Apple đầu tiên vào năm 1976 trước khi thành lập Công ty Apple vào năm 1977. (Ảnh: Theguardian)