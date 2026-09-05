Cận cảnh nhan sắc Tân Á khôi 1 Hoa khôi Hà Nội 2026

Cô gái sinh năm 1999 quê Ninh Bình từng có 12 năm liền là học sinh giỏi ở bậc phổ thông, sau đó thi đỗ khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương, ngôi trường mà mỗi mùa tuyển sinh vẫn thuộc nhóm khó vào bậc nhất cả nước. Ra trường, cô không đi theo con đường mà tấm bằng ấy mở ra, mà chọn làm diễn viên và người mẫu tự do.

Đây là lựa chọn thường xuyên bị đặt dấu hỏi, kiểu học Ngoại thương rồi đi làm mẫu thì học để làm gì. Thu Trà nói cô không nhìn theo cách đó.

"Tôi nghĩ một người phụ nữ không chỉ cần nhan sắc mà còn cần tri thức và nền tảng học vấn. Được học tập tại một ngôi trường như Đại học Ngoại thương giúp tôi có thêm kiến thức, sự tự tin và nhiều cơ hội hơn trong công việc cũng như cuộc sống", cô chia sẻ.

Theo người đẹp, kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng được rèn trong môi trường đại học vẫn có thể trở thành lợi thế ở nhiều công việc về sau, kể cả khi hiện tại cô đang đứng ở một lĩnh vực khác hẳn. "Biết đâu sau này tôi sẽ có cơ hội làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ quãng thời gian học ở Ngoại thương là điều mình bỏ lại phía sau", cô nói.

Về ngoại hình, Thu Trà sở hữu gương mặt hài hòa, làn da sáng và vóc dáng cân đối, kiểu nhan sắc nhẹ nhàng hơn là sắc sảo. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng biến hóa. Trong áo dài và trang phục truyền thống, cô giữ vẻ nền nã, dịu dàng đúng chất con gái Bắc. Nhưng khi chuyển sang những thiết kế hiện đại, hình ảnh của Thu Trà lại trẻ trung, tự tin và có phần gợi cảm, đủ để thấy cô hiểu mình hợp với gì trước ống kính.

Sự thoải mái đó không tự nhiên mà có. Thu Trà đến với nghệ thuật từ mong muốn khám phá bản thân, và quá trình làm diễn viên, người mẫu là thứ rèn cho cô sự tự tin cùng bản lĩnh khi làm việc trước đám đông.

Hoa khôi Hà Nội 2026 cũng không phải sân chơi nhan sắc đầu tiên của cô. Năm 2025, Thu Trà từng lọt Top 15 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu và nhận giải phụ "Người đẹp có khuôn mặt khả ái". Kinh nghiệm từ cuộc thi đó giúp cô bước vào đấu trường tiếp theo với tâm thế khác, và kết quả là ngôi vị Á khôi 1.

Sau cuộc thi, Thu Trà cho biết sẽ tiếp tục công việc diễn xuất, người mẫu và tham gia các hoạt động cộng đồng, song song với việc học hỏi thêm. Với cô, danh hiệu lần này là một dấu mốc chứ không phải đích đến, và hình ảnh mà cô muốn theo đuổi là một người đẹp có tri thức, chủ động với lựa chọn nghề nghiệp của chính mình.