Nhà thờ đổ Hải Lý thực chất là phần còn lại của nhà thờ Trái Tim Chúa, một công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc gắn với quá trình hình thành và phát triển của làng chài Xương Điền xưa. Xương Điền là vùng cư trú ven biển từ khoảng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Cùng với quá trình định cư, người dân từng bước quai đê, lấn biển, mở rộng đất sản xuất và bảo vệ làng xóm. Trong giai đoạn 1864 - 1885, đê Ngự Hàm được đắp với chiều dài gần 12km, góp phần bảo vệ và mở rộng vùng đất mới. Khu vực Hải Lý liên tục chịu tác động của sóng, dòng chảy, gió, bão và quá trình xói lở. Năm 1925, khoảng 3km đê giáp biển Hải Lý bị vỡ. Đến năm 1990, khoảng 1,5km đê tiếp tục bị phá hỏng, buộc tuyến đê phải lùi vào khoảng 150m. Năm 2005, khu vực Xương Điền ghi nhận đoạn sạt lở dài khoảng 700 m.