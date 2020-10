CẬN CẢNH: Kinh hoàng hiện trường sạt lở đất vùi lấp nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng công an đi bằng đường thủy, bắt đầu từ bến đò ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế)

Sáng 14-10, khoảng 60 người, bao gồm công an, kiểm lâm do ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, chỉ đạo đã dùng cano, thuyền máy, mang theo nhu yếu phẩm ngược sông từ xã Hương Bình (thị xã Hương Trà) lên thủy điện Rào Trăng 4.



Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (bên phải, hàng đầu) động viên lực lượng cứu hộ

Thời gian di chuyển theo tuyến đường này tầm 1 giờ đồng hồ. Lực lượng này sau khi tiếp cận Rào Trăng 4, một nhóm cứu hộ đã khiêng xuồng vượt đập để tiếp tục di chuyển ngược dòng Rào Trăng, đến tìm kiếm, cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 cách đó tầm 10 km.

Tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, đoàn đã gặp được 19 người (gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam) của Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, tất cả đều đảm bảo sức khỏe. Sau đó, họ được lực lượng công an di chuyển về trụ sở công ty tại khu đô thị An Cựu City, TP Huế.

Đội cứu hộ đường thủy phân công nhiệm vụ trước khi lên đường

Cũng mũi tiếp cận này, sau hơn 3 giờ tìm kiếm đã phát hiện 1 thi thể nam; hiện đã được di chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để thực hiện các thủ tục pháp y và xác nhận danh tính. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân này tên Nghĩa, quê Thanh Hóa, công nhân vận hành máy cẩu tháp ở thủy điện Rào Trăng 3.

Sau khi đến thủy điện Rào Trăng 4, xuồng máy được vận chuyển qua đập để di chuyển thêm chừng 8 km để đến với thủy điện Rào Trăng 3 ở thượng nguồn Rào Trăng

Sau nhiều giờ vượt rừng, băng thác, vượt qua hiểm nguy lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực xảy ra vụ sạt lở ở thủy Điện Rào trăng 3. Tại hiện trường, hàng ngàn tấn đất đá sát lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận.



Cảnh sạt lở đất đá tại thủy điện Rào Trăng 3

Lượng đất đá đổ sập ở thủy điện Rào Trăng 3

Khu vực sạt lở ở Rào Trăng 3

Một lượng đất đá lớn ở thủy điện

Hiện trường cho thấy một quả đồi bị sạt

Những tảng đá lớn