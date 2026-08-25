Kết luận thanh tra chỉ ra tháng 1/2009, gia đình ông Thắng (con trai ông Thiều) thuê thợ tháo dỡ phần diện tích nhà phụ và bức tường ngăn cách phần diện tích nhà đất giữa nhà các con ông Thiều sử dụng với phần diện tích nhà đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Viện Bảo tàng cách mạng. Việc thi công xây dựng trái phép diễn ra sau đó trên diện tích nhà 23 Tông Đản do bảo tàng được giao quản lý, sử dụng. Bảo tàng cùng các cơ quan chức năng đã lập các văn bản về vụ việc. Tuy nhiên, ngày 29/7/2011, UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC741482 (sổ đỏ) cho thửa đất tại số 23 Tông Đản cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc, diện tích hơn 304 m², bao gồm toàn bộ diện tích khoảng 80 m² bảo tàng được giao quản lý sử dụng. Kết luận thanh tra chỉ ra bảo tàng không biết về việc này.