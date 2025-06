Mới đây, Bộ Công an đã công bố thông tin bắt tạm giam loạt đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất sữa HIUP 27 giả xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding; Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made và Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8-8-2024 đến ngày 5-3-2025 được xác định là hàng giả khi không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Z Holding do Hoàng Quang Thịnh làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch, có một hệ sinh thái hàng chục doanh nghiệp con, hàng trăm hộ kinh doanh nhỏ lẻ để phân phối các sản phẩm.

Các thùng sữa in quảng cáo sữa chuyên biệt tăng chiều cao cho trẻ

VTV cho hay, Hoàng Quang Thịnh đã chỉ đạo các cá nhân Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alma Việt Nam), Lê Văn Duyên (cổ đông sáng lập), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc) và Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc) thuộc Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made lập hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 với thành phần công bố gồm 37 chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy thực tế sản phẩm được sản xuất chỉ có 15–17 loại chất, không đảm bảo chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và tính năng như hồ sơ công bố. Kết luận giám định xác định đây là hàng giả.

Theo báo cáo, giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình hơn 546.000 đồng/lon – gấp gần 7 lần giá gốc.

Đáng chú ý, Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made – đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả – từng tự quảng bá là "một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu" trong lĩnh vực sữa bột, thực phẩm. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2023, trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội), với vốn điều lệ ban đầu chỉ 5 tỷ đồng.

Theo phản ánh của phóng viên VTV, dù từng bị Sở Y tế Hà Nội xử phạt 25 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật và yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, công ty sản xuất sữa Hiup vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Cơ quan chức năng khuyến nghị: cá nhân, tổ chức từng sử dụng các sản phẩm "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" dạng lon (420g, 650g, 800g) hoặc dạng lỏng, sản xuất trong thời gian từ 08/08/2024 đến 05/03/2025, cần nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Chiều 19/6, Bộ Công an cho biết sau khi tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ dấu hiệu phạm tội của các nghi phạm có liên quan tại Công ty cổ phần Z Holding (trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với:

Hoàng Quang Thịnh - tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding; La Khắc Minh - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Văn Minh, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 221 và khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trần Hải Bình - phó tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền - trưởng ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Quốc Vương - trưởng ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Duyên - kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền - giám đốc Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân - nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trần Xuân Chiến, giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.