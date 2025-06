Loạt đối tượng liên quan đến sữa HIUP 27 giả bị bắt

Bộ Công an mới đây đã phát đi thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding và Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Bên cạnh đó, C01 cũng khởi tố Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding và Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 được xác định là hàng giả

3 bị can gồm: Lê Văn Duyên, kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; và Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Riêng đối tượng Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: "Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 3 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 8-8-2024 đến ngày 5-3-2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như "Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Những ông chủ của Z Holding còn làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Z Holding (Z Holding - trụ sở chính: 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) được thành lập tháng 10/2020 với 59 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn thực phẩm chức năng.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông Nguyễn Văn Minh góp 760 triệu đồng, tương đương 40% vốn góp, 2 cổ đông là La Khắc Minh và Lê Thị Thảo mỗi người góp 570 triệu đồng, tương đương 30% vốn góp. Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1989 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, ông Hoàng Quang Thịnh còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ F99 và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B.

Các đối tượng Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh còn làm chủ một loạt doanh nghiệp khác - Ảnh: CACC

Trong đó, công ty cổ phần đầu tư và công nghệ F99 được thành lập tháng 8/2019 với 10 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Hoàng Quang Thịnh góp 1,1 tỷ đồng, tương đương 55% vốn góp, Lê Thành Công góp 500 triệu đồng tương đương 25% vốn góp và Trần Văn Quân góp 400 triệu đồng tương đương 20% vốn góp. Thời điểm thành lập, ông Hoàng Quang Thịnh sinh năm 1990 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi vốn điều lệ. Trong đó, tháng 3/2020, công ty tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau đó, vốn công ty tăng lên 10 tỷ đồng; đến tháng 9/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh lên 39,215 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ F2B. Doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2020 với 11 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn thực phẩm. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2025, ông Lê Thanh Tùng sinh năm 1999 thay ông Hoàng Quang Thịnh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Trong khi đó, ngoài vai trò là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Z Holding, ông La Khắc Minh còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 2 doanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần Limcoza và Công ty cổ phần Cohafa.

Trong đó, Công ty cổ phần Limcoza được thành lập tháng 4/2025 với 20 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông Nguyễn Văn Minh góp 532,54 triệu đồng, tương đương 26,672% vốn góp; cổ đông La Khắc Minh góp 623,46 triệu đồng, tương đương 31,173% vốn góp; cổ đông Hoàng Quang Thịnh góp 844 triệu đồng, tương đương 42,2% vốn góp.

Thời điểm thành lập, ông La Khắc Minh sinh năm 1992 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Cohafa được thành lập tháng 4/2025 với 20 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Trong đó, ngành nghề đăng ký chính là bán buôn tổng hợp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông La Khắc Minh góp 623,46 triệu đồng, tương đương 31,173% vốn góp; ông Nguyễn Văn Minh góp 532,54 triệu đồng tương đương 26,627% vốn góp và Hoàng Quang Thịnh góp 844 triệu đồng tương đương 42,2% vốn góp.