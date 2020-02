Cận cảnh hình ảnh profile rõ từng góc mặt của Hyun Bin, 39 tuổi mà hoàn hảo thế này thì loạt đàn em còn phải chạy theo dài

Mới đây, một loạt hình profile "mới cóng" của Hyun Bin đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Và quả thật, Hyun Bin chưa từng làm fan hâm mộ thất vọng với ngoại hình không một góc chết của mình.

Nhân dịp này, fan hâm mộ cũng tung một loạt những hình ảnh profile cực phẩm của mỹ nam "Hạ cánh nơi anh" khiến ai cũng chỉ biết trầm trồ mà thôi.

Bên cạnh thần thái, gương mặt đẹp như tạc tượng và đặc biệt là sống mũi vừa cao vừa thẳng hoàn hảo của Hyun Bin được fan nữ ca ngợi là "quốc bảo" của Hàn Quốc.

Hyun Bin vẫn luôn hoàn hảo dù ở bất kỳ kiểu tóc nào.

Câu nói "thời gian chẳng chờ đợi ai" có lẽ không đúng với Hyun Bin.

Thời gian gần đây, Hyun Bin đang gây bão với bộ phim Crash Landing on You (Hạ Cánh Nơi Anh) cùng bạn diễn Son Ye Jin. Nhân vật người lính Bắc Triều Tiên do Hyun Bin thủ vai đã liên tục đốn tim hội chị em với vẻ ngoài nam tính rắn rỏi và ánh mắt mãnh liệt hút hồn.

Khuôn mặt cực phẩm của người đàn ông 39 tuổi.

Gừng càng già càng cay, Hyun Bin cũng ngày càng điển trai, phong độ theo năm tháng