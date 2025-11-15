Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Ngày 15-11, Công an xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông trú xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ.

Cơ sở chế biến mỡ động vật, nằm sâu bên trong khu nghĩa trang

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, Công an xã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500 kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50 kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Đáng nói hơn do nằm giữa khu vực nghĩa trang lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh kiểm tra bên trong cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép:

Bên trong đang tập kết khoảng 500 kg mỡ động vật

Nồi kim loại dùng để chế biến mỡ

Cảnh tượng chế biến mỡ động vật