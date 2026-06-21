Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cùng thông tin về vụ việc xảy ra tại khu vực Tân Long (phường Quan Triều, Thái Nguyên). Theo đó, một tài xế rơ moóc khi xuống xe bị rơi xuống cống sâu tầm 5m. Tuy nhiên, phải hơn 1 ngày sau người dân mới phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ tai nạn thương tâm này.

Camera an ninh ghi lại sự việc.Tiền Phong dẫn chia sẻ của một người dân sống gần đó cho hay trưa 18/6 tài xế lùi xe vào khu vực trên rồi mở cửa để lấy moóc. Tuy nhiên, khi bước xuống xe, do không để ý, tài xế bước hụt và rơi xuống hố nhưng không ai phát hiện.



Đến đầu giờ chiều 19/6, người dân thấy chiếc xe có biểu hiện bất thường (cửa xe vẫn mở từ chiều hôm trước) nên ra kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện tài xế đã tử vong nên báo chính quyền địa phương. Hiện trường cho thấy, dưới đáy hố nhiều tấm bê tông vỡ, còn miệng hố bị cỏ mọc che kín như mặt đất bình thường...

Ngày 20/6, thông tin trên Tiền Phong, UBND phường Quan Triều (Thái Nguyên) cho biết, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc tài xế tử vong, nghi tụt xuống hố ga.