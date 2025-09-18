Xuất hiện trên mạng xã hội từ sáng nay (18/9), đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao đâm người phụ nữ trên phố khiến dư luận không khỏi kinh sợ. Theo nội dung từ đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, lúc này một đôi nam nữ đang chạy xe máy thì vội vàng tấp xe vào lề đường.

Một người đàn ông khác chạy xe máy đuổi phía sau, vứt xe ra đường, rồi cầm hung khí lao về phía đôi nam nữ kia. Đối tượng hướng tới người phụ nữ rồi đâm liên tục vào người chị. Trong khi đó người đàn ông còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.Được biết, vụ việc xảy ra trên đường thuộc xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Tân Dân, huyện Khoái Châu).

Thông tin trên báo Lao động, nguyên nhân ban đầu là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên. Sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy trở về nhà, rồi sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.