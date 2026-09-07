“Cam thường” của team qua đường bóc nhan sắc thật của tiểu thư Harper nhà Beckham ở quán kem: Có xinh đẹp, nũng nịu như ảnh trên mạng?

Mới đây, con gái út của danh thủ David Beckham - tiểu thư Harper Beckham gây chú ý với loạt khoảnh khắc giản dị, thoải mái bên mẹ Victoria tại London, cho thấy một diện mạo khá khác so với những khoảnh khắc được chăm chút kỹ trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh do người qua đường ghi lại, Harper diện áo tối màu kết hợp quần jeans, để tóc dài màu vàng xõa tự nhiên. Cô đứng khá thoải mái trong cửa hàng, hoàn toàn tự nhiên không lo ngại ống kính hướng về phía mình. Đặt cạnh hình ảnh Harper trong những lần xuất hiện trước công chúng, sự khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở cách cô được ghi lại. Một bên là khoảnh khắc “cam thường” với ánh sáng trong nhà, góc chụp bất chợt và biểu cảm tự nhiên; bên còn lại là hình ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nơi cô nàng xuất hiện với mái tóc chỉn chu, lớp trang điểm nhẹ và thần thái dịu dàng.

Chính sự đối lập này khiến câu chuyện về nhan sắc đời thường của con gái út nhà Beckham trở nên thú vị. Không có những điều kiện lý tưởng của một buổi chụp hình, Harper vẫn sở hữu những đường nét trẻ trung, gương mặt thanh tú và vẻ ngoài đúng với hình ảnh cô gái tuổi teen mà gia đình Beckham thường chia sẻ.

Harper ở khoảnh khắc đời thường bên mẹ khá khác so với ảnh chỉn chu do nhiếp ảnh gia ghi lại (Ảnh: Getty)

Xuất hiện giản dị bên mẹ Victoria

Khoảnh khắc đời thường này được ghi lại khi Victoria Beckham cùng con gái ghé Yo-Chi, một cửa hàng sữa chua đông lạnh tại Notting Hill, London. Hai mẹ con tranh thủ mua món tráng miệng trong thời tiết vẫn còn khá ấm áp. Nếu Victoria tìm cách “ẩn mình” bằng kính râm bản lớn, áo phông trắng và quần nỉ xám thì Harper lại xuất hiện hoàn toàn tự nhiên với áo đen và quần jeans. Cô không đeo kính hay sử dụng bất kỳ hình thức che chắn nào.

Sự giản dị của hai mẹ con dường như không giúp họ tránh được sự chú ý. Một số người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Victoria và Harper khi cả hai đang xếp hàng, trong khi một người đứng phía sau quầy cũng được cho là nhận ra hai gương mặt nổi tiếng và kín đáo chụp lại hình ảnh. Sau khi bước ra ngoài, Victoria còn vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ, còn Harper mỉm cười phía sau mẹ.

Ảnh: The Sun

Ảnh: The Sun

15 tuổi đã có phong cách và hướng đi riêng

Harper hiện là con gái duy nhất của Victoria và David Beckham, đồng thời là con út trong gia đình nổi tiếng này. Ở tuổi 15, cô thường xuyên nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện bên cha mẹ hoặc các anh trai. Chỉ chưa đầy một tuần trước chuyến đi ăn sữa chua đông lạnh, Harper đã có mặt tại Reading Festival để cổ vũ anh trai Cruz Beckham biểu diễn. Tại sự kiện âm nhạc, cô gây chú ý với bộ trang phục có tổng giá trị gần 3.000 bảng Anh.

Harper đeo vòng cổ Alhambra của Van Cleef & Arpels trị giá 2.500 bảng Anh, kết hợp với áo khoác 130 bảng thuộc bộ sưu tập Victoria hợp tác cùng Gap và đôi boots Hunter giá 120 bảng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là Harper dường như đang bắt đầu xây dựng con đường riêng. Theo thông tin được công bố hồi tháng 7, cô chuẩn bị ra mắt thương hiệu chăm sóc da Harlo By Harper vào năm sau.

Là con gái của David Beckham và Victoria, Harper từ lâu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, cô cũng đang từng bước xây dựng hình ảnh và định hướng riêng thay vì chỉ được biết đến với tư cách con gái của một gia đình nổi tiếng.

Ảnh: IGNV

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty